Prinz Charles: Haben Prinz William und Prinz Harry ihm DAS angetan?

Prinz Charles hat es mit seinen beiden Söhnen – Prinz William und Prinz Harry – nicht immer leicht. Diese hatten in den letzten Jahren immer wieder ihre Auseinandersetzungen, was teilweise auch den „Prince of Wales“ getroffen haben soll.

Den neusten Enthüllungen des Buchs „Finding Freedom“ zufolge sollen Prinz William und Prinz Harry ihrem Vater Prinz Charles einen ganz besonderen Tag vermiest haben.

Prinz Charles: Die Prinzen William und Harry sorgen für Ärger

Die Beziehung zwischen Prinz Harry und seiner Familie hat in den letzten Jahren sehr gelitten. Seit seiner Hochzeit mit Meghan Markle soll es immer wieder zu Streitigkeiten unter den Royals gekommen sein.

2016 wurde die Beziehung zu Meghan Markle veröffentlicht, 2017 verlobte das Paar sich und 2018 folgte schließlich die Hochzeit. Damit soll das britische Königshaus nicht einverstanden gewesen sein. Besonders Prinz William war mit der Entscheidung seines Bruders nicht einverstanden.

Enthüllungsbuch sorgt für Aufsehen

Aus dem Enthüllungsbuch „Finding Freedom“ geht jetzt hervor, dass Prinz William Prinz Harry seinen brüderlichen Rat angeboten habe. Dort habe er ihm gebeten, „die Geschwindigkeit zu beobachten, mit der seine Beziehung mit Meghan voranschreitet.“ William habe ihm geraten, sich nicht „von seiner Lust überrumpeln zu lassen.“

Die ohnehin negative Stimmung sei seitdem noch einmal gekippt. Ganz dramatisch soll dies wohl auch für Vater Prinz Charles gewesen sein. Ausgerechnet an seinem 70. Geburtstag (14. November 2018) soll die Situation eskaliert sein. Aufgrund ihrer abgekühlten Beziehung sollen die Brüder den Ehrentag ihres Vaters zu einem „Albtraum“ gemacht haben.

Kam es am 70. Geburtstag von Charles zum Streit der beiden Brüder?

Prinz Harry und Prinz William: SO sieht es aktuell aus

Prinz Harry und Meghan Markle hatten sich dann Anfang des Jahres dazu entschlossen England zu verlassen und in Kanada einen Neustart zu wagen. Mittlerweile ist das Paar auch dort vor der Presse geflüchtet und nach Los Angeles gezogen.

Allerdings soll die Coronainfektion von Vater Prinz Charles die Brüder Prinz William und Prinz Harry wieder näher zueinander geführt haben. Es heißt, dass sie sich wieder annähern, wie es in fast jeder Familie nach einem Streit ebenso ist.

