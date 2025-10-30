König Charles greift durch! Prinz Andrew verliert seine letzten Titel

Skandal im Königshaus! Prinz Andrew muss seinen Titel abgeben. Er verliert auch sein Zuhause, die Royal Lodge. Das gab der Buckingham Palast bekannt.

„Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren zur Aberkennung von Stil, Titeln und Ehrenzeichen von Prinz Andrew eingeleitet. Prinz Andrew wird künftig den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen“, teilt der Buckingham Palast am Donnerstagabend (30. Oktober) mit.

Prinz Andrew: Das sind die nächsten Schritte

Und weiter heißt es: „Sein Mietvertrag für Royal Lodge bot ihm bis dato Rechtssicherheit für seinen weiteren Aufenthalt. Nun wurde ihm die formelle Kündigung zugestellt, und er wird in eine alternative private Unterkunft umziehen. Diese Rügen werden als notwendig erachtet, ungeachtet der Tatsache, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe weiterhin bestreitet.“

++ auch für dich interessant: „Sein Erbe wird ruiniert“: König Charles steht vor einem Scherbenhaufen ++

Die Royal Lodge muss er räumen. Sie ist das staatseigene Domizil, in dem Andrew mit seiner Ehefrau mietfrei wohnt. Nun wurde ihm die formelle Kündigung zugestellt. Als nächsten Schritt wird er in eine private Unterkunft umziehen müssen. Laut „BBC“ zieht Prinz Andrew in ein Anwesen nach Sandringham. Das Landgut liegt in Norfolk.

Prinz Andrew soll in die Epstein-Affäre verwickelt sein

Hintergrund der Sanktionen ist die Epstein-Affäre. Prinz Andrew streitet die Verwicklung nach wie vor ab. Jeffrey Epstein wurde 2019 tot in seiner Zelle gefunden – offiziell ein Suizid. Seine Partnerin Ghislaine Maxwell erhielt 20 Jahre Haft, weil sie minderjährige Mädchen für ihn rekrutiert hatte.

Prinz Andrew wird von Virginia Giuffre des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Er bestreitet die Vorwürfe, zahlte jedoch 2022 eine hohe Summe im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung. Neue E-Mails zeigen, dass er auch nach dem angeblichen Kontaktabbruch mit Epstein in Verbindung stand. Giuffre beging 2025 Suizid. Ihre Memoiren enthüllen weitere Details zu den Fällen.