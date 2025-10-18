Prinz Andrew gibt royale Titel ab – DAS bedeutet es für seine Familie

Der Epstein-Skandal zieht immer weitere Kreise um das britische Königshaus. Prinz Andrew reagierte nun und gab seine Adelstitel auf. Was bedeutet das für seine Familie?

Prinz Andrew verzichtete auf seine Titel als Herzog von York, Graf von Inverness und Baron von Killyleagh. Das hat auch Konsequenzen für Sarah Ferguson.

Prinz Andrew: Die Folgen für seine Familie

Sie wird ihren Titel als Herzogin von York wohl verlieren und nur noch unter ihrem bürgerlichen Namen geführt. Das berichtete die „BBC“. Auch Sarah Ferguson steht in der Kritik.

Eine E-Mail an Jeffrey Epstein aus dem Jahr 2011 belastet sie. Darin entschuldigt sie sich für ihre Distanzierung von ihm. In Folge dessen wurde sie als Schirmherrin eines Kinderhospizes entlassen.

Seine Töchter Beatrice und Eugenie sind von den Entscheidungen nicht betroffen. Sie behalten ihre Anrede als Prinzessinnen. Auch Prinz Andrew selbst bleibt Prinz, da er der Sohn der verstorbenen Königin ist. Sein Platz in der Thronfolge bleibt ebenfalls unangetastet. Aktuell steht er an achter Stelle.

Prinz Andrews Verwicklung

Jeffrey Epstein wurde 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden. Die Behörden gehen von Suizid aus. Seine Partnerin Ghislaine Maxwell wurde wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt. Sie soll jahrelang minderjährige Mädchen für ihn rekrutiert haben.

Prinz Andrew wird vorgeworfen, Virginia Giuffre sexuell missbraucht zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe. Dennoch einigte er sich 2022 außergerichtlich mit ihr. Er zahlte nach einem Bericht von „t-online“ eine hohe Summe, ohne jedoch Schuld einzugestehen.

Neue E-Mails zeigen, dass Prinz Andrew auch nach dem angeblichen Kontaktabbruch noch Nachrichten an Epstein schickte. Er hatte zuvor behauptet, schon 2010 den Kontakt zu ihm abgebrochen zu haben. Giuffre starb 2025 durch Suizid. Ihre Memoiren enthüllen weitere Details zu den Vorwürfen.