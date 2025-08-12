„Princess Charming“: Nessi offenbart Privat- & Show-Details: „Das bin ich nicht“

Vanessa „Nessi“ Borck (28) ist die aktuelle Auserwählte im RTL-Dating-Format „Princess Charming“. Vor laufenden Kameras hat sie die Chance, unter 18 Frauen ihre große Liebe zu finden.

Bekannt war Nessi schon vor der Show: Gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Ina betrieb sie unter dem Namen „Coupleontour“ einen erfolgreichen Instagram-Kanal und begeisterte als @nessiontour ein Millionenpublikum auf Social Media.

Dennoch war die Teilnahme beim Dating-Format für sie etwas ganz Besonderes und ebenfalls ungewohnt. In einer Instagram-Fragerunde gewährt sie nun überraschend ehrliche Einblicke in ihre Gefühle und in ihre Zeit als „Princess“.

„Princess Charming“: Nessi stellt sich den Fragen ihrer Fans

Ein Anhänger stellt ihr die brisante Frage, ob sie sich vorstellen könnte, wieder einmal an einer TV-Show teilzunehmen – und falls ja, welche sie reizen würde.

„Ja, definitiv, da die Erfahrung mit der Produktion und dem Sender so gut war. Ich würde nur nicht in den Dschungel gehen oder an einem ähnlichen Format teilnehmen“, antwortet die „Princess“.

Zudem erklärt Nessi, dass sie erst vergangene Woche eine Anfrage für ein Format erreichte. Um welches es sich dabei handelte, lässt sie offen. Ganz ehrlich erklärt sie: „Wir schauen einfach einmal, was noch so kommt. Ich bin nicht abgeneigt. Ich muss nur zu 100 Prozent dahinter stehen.“

Sie spricht über Realityformate und „Princess Charming“

Für Nessi steht fest: Sie würde nicht nur wegen des Geldes an einem Format teilnehmen, sondern vor allem, wenn es ihr auch wirklich Spaß macht. Eine Show, die der 28-Jährige große Freude machte, ist definitiv „Princess Charming“.

In einer weiteren Story kommt sie auch darauf zu sprechen. „Konntest du beim Schnitt der Folgen mitbestimmen und Szenen streichen?“, fragte ein User sie. Nessi antwortet, dass sie gar kein Mitspracherecht hat, doch das ist für sie in Ordnung.

„Szenen rauszuschneiden, um perfekt zu wirken? Das bin ich nicht.“

„Es werden nicht alle Szenen gezeigt. Ein Tag hat 24 Stunden, aber es gibt nur 10 Folgen. Da passt nicht jedes Gespräch rein. Manchmal denke ich mir: ‚Oh, da war doch noch was!‘ Aber wenn es nicht relevant für die Folge ist, wird es eben weggelassen“, erklärt Nessi.

Außerdem steht die „Princess“ zu allen Szenen. Dabei ist es egal, ob sie gut oder schlecht waren. Letztlich sagt sie: „Wenn mal eine Szene gezeigt wird, bei der ich mir denke: ‚Hätte nicht sein müssen‘, dann kann ich dazu ja etwas sagen. Aber Szenen rauszuschneiden, nur um perfekt zu wirken? Das bin ich nicht.“