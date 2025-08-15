„Princess Charming“-Kandidatin nach heißer Nacht: „Natürlich kommt man sich näher“

Jetzt wird’s pikant bei „Princess Charming“. Bisher hielt sich Nessi (28) eher zurück. In Folge vier des lesbischen RTL-Datingformats ist jedoch Schluss mit brav! Die Princess packt die Hotelkarte und lädt Kandidatin Lotti (27) offiziell zum ersten Übernachtungsdate ein.

Der Tag beginnt harmlos. Beim Gruppendate schlendert Nessi mit Fiona, Lotti und Chantal über einen thailändischen Night Market. Fiona ist begeistert: „Das war ein absoluter Fiebertraum.“ Während Fiona und Chantal mit der Princess eifrig plaudern, hält sich Lotti zunächst zurück. Doch kurz bevor das Gruppendate eigentlich zu Ende ist, nutzt sie ihre Chance, und trifft ins Schwarze.

Princess Charming: Heiße Nacht in Thailand

Im anschließenden Zweiergespräch kommen sich Nessi und Lotti emotional näher, bevor es auch körperlich funkt. Dabei erzählt Lotti von ihrer Diabetes-Erkrankung, mit der sie seit 15 Jahren lebt. Nessi zeigt Verständnis. Sie weiß nur zu gut, wie es ist, auf einen Partner besonders zu achten. Schließlich erlitt ihre Ex-Freundin einen Schlaganfall.

Und dann zückt Nessi plötzlich die Hotelkarte: „Falls du Lust hast?“ Lotti hat Lust. Doch war das Ganze etwa ein geplanter Drehbuch-Trick? Laut der Kandidatin nicht. Im Interview erklärt sie uns: „Sie hat aus dem Bauch heraus entschieden, mich auf das Übernachtungsdate einzuladen. Hätte sie keinen Vibe gespürt, hätte sie mich sicher nicht gefragt.“

Doch was in der Nacht wirklich passiert ist, bleibt geheim. „Natürlich kommt man sich auf vielen Ebenen näher, wenn man so viele Stunden zusammen verbringen darf, vor Allem ohne Kameras. Mehr Details möchte ich aber nicht dazu teilen“, erklärt uns Lotti weiter. Smiley inklusive.

Die neuen Folgen von „Princess Charming“ gibt’s immer donnerstags bei RTL+.