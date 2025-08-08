DAS ist die Traumfrau von „Princess Charming“ Nessi

Seit dem 24. Juli ist es wieder so weit und die RTL-Datingshow „Princess Charming“ geht in die nächste Runde. Das Konzept ist einfach erklärt: Die „Princess“ datet 18 Frauen vor laufenden Fernsehkameras und hofft dabei die Liebe ihres Lebens zu finden.

In diesem Jahr gibt es eine bedeutende Neuerung. Die „Princess“ ist nämlich keine Unbekannte. Vanessa „Nessi“ Borck begeistert auf Social Media als @nessiontour ein Millionenpublikum. Dieser Redaktion verrät sie, welcher Promi ihre absolute Traumfrau wäre.

„Princess Charming“ hat klare Vorstellungen

Bereits die ersten drei Folgen der diesjährigen „Princess Charming“-Staffel haben es in sich. Die Kandidatinnen kämpfen um das Herz von Nessi, begegnen dabei auch der ein oder anderen Herausforderung. Studentin Caro ist sich nicht sicher darüber, ob ihr Lebensstil mit dem der „Princess“ zusammenpasst. Alia und Chantal-Jade scheinen sich dahingegen ineinander verliebt zu haben.

Und mittendrin steht Nessi, die sich einfach nur eine liebevolle und loyale Partnerin wünscht. Immer wieder zeigt die Influencerin ihre verletzliche Seite und öffnet sich den Kandidatinnen vor laufender Kamera. Im Interview mit dieser Redaktion bekräftigt die 28-Jährige nach Abschluss der Dreharbeiten: „Ich glaube, ich habe alle meine Gefühle gezeigt!“

Nessis Mutter ist eine ihrer wichtigsten Bezugspersonen. Vor dem Start der Dreharbeiten für „Princess Charming“ gab sie ihrer berühmten Tochter wichtige Worte mit auf den Weg: „Sie meinte, sie bewundert meinen Mut und findet es großartig, dass ich für Sichtbarkeit einstehe. Und dann hat sie mir gesagt: Mach das auf deine Weise. Nicht so, wie andere dich haben wollen. So wie du bist, bist du genau richtig. Kurz vor der Reise hat sie mir noch einen Brief in die Hand gedrückt – den durfte ich erst in Thailand öffnen.“

Doch welche der Kandidatinnen könnte am ehesten Nessis Typ entsprechen? Die Influencerin betont im Laufe der Show immer wieder, dass sie bisher keine Dating-Erfahrungen gemacht hat. Ihre einzige Beziehung führte sie mit ihrer Ex-Partnerin Ina, mit der sie den Instagram-Account @coupleontour betrieb. Uns verrät sie exklusiv, für welche Promifrau sie insgeheim schwärmt. Nessi ist sich sicher: „Ganz klar: Adele.“

Ob die „Princess Charming“ ihre ganz persönliche Adele findet, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.