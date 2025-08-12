Wiedersehen bei „Princess Charming“? Fans haben Grund zur Hoffnung

Die neue Staffel von „Princess Charming“ feiert bereits nach den ersten Folgen große Erfolge. Vanessa „Nessi“ Borck fungiert als „Princess“ und datet vor laufenden Kameras 18 Kandidatinnen in der Hoffnung, dass eine von ihnen ihre ganz große Liebe sein wird.

Nessi bringt eine größere Bekanntheit mit, als Influencerin unterhält sie unter dem Instagram-Namen @nessiontour 1,4 Millionen Menschen. Noch ist die Staffel in vollem Gange, doch in wenigen Wochen werden sich die Zuschauern erneut die Frage stellen: Gibt es eine Wiedersehensfolge?

„Princess Charming“-Staffel hat es in sich

Drei Folgen von „Princess Charming“ können Zuschauer bereits bei RTL+ streamen, am Donnerstag ( 14. August) wird die vierte online gestellt. Bereits die ersten Episoden lieferten reichlich Gesprächsstoff. Die Chemie zwischen Nessi und den Kandidatinnen scheint auf jeden Fall zu stimmen. Im Interview mit dieser Redaktion verriet die Influencerin vor Ausstrahlungsbeginn, dass ihr größter Celebrity Crush die Sängerin Adele ist.

+++ „Princess Charming“: Nessi offenbart Privat- & Show-Details: „Das bin ich nicht“ +++

Auf TikTok tauschen sich Fans der Sendung eifrig über potenzielle Gewinnerinnen aus. Kandidatin Kim steht bei vielen Zuschauern ganz hoch im Kurs. Doch auch zwischen einzelnen Kandidatinnen scheint es zu knistern. Nessi hofft hingegen darauf, dass der Fokus der Teilnehmerinnen bei ihr bleibt. Denn die Influencerin zeigt sich von Anfang an verletzlich und kommuniziert ihre Gefühle zuverlässig.

In den vergangen Jahren mussten Fans von „Princess Charming“ auf eine Wiedersehensfolge verzichten. Doch der Bekanntheitsgrad von Nessi könnte eine solche Spezialepisode in diesem Jahr möglich machen. Ein Sprecher von RTL hielt sich dieser Redaktion gegenüber zwar bedeckt, seine Worte klingen jedoch hoffnungsvoll: „Wir freuen uns jetzt erst mal auf die 10 Folgen bis zum Finale der Staffel. Alles Weitere geben wir rechtzeitig bekannt.“ Ein eindeutiges Nein sieht auf jeden Fall anders aus.

Und so dürfen sich „Princess Charming“-Fans ein Fünkchen Hoffnung auf eine große „Wiedersehensfolge“ bewahren. Für wen sich Nessi im Finale entscheiden wird, werden Fans Ende September erfahren.