„Princess Charming“-Nessi über Lotti: „Ich bin schon voll verliebt“

Kitsch, Küsse und Knatsch. In der 8. Folge von „Princess Charming“ fliegen ordentlich die Funken. Dabei hat es eine Frau Nessi (28) besonders angetan: Kandidatin Lotti (27).

Zurecht fragt sich, steckt hier etwa Liebe in der Luft? Die Princess selbst verrät nun in einem neuen YouTube-Reaktionsvideo, dass sie schon knietief im Verliebtheits-Modus steckt! Wörtlich sagt sie: „Ich bin so voll verliebt, schon voll in Love – ich hab richtig starke Gefühle für Lotti.“ Hier scheint Amors Pfeil schon durchgeschlagen zu haben.

Gefühls-Überraschung bei „Princess Charming“

Dabei geht es in der Folge eigentlich hoch her. Besonders Lottis erneutes Einzeldate lässt die Gruppe in der Villa genervt mit den Augen rollen. Kandidatin Seinep (29) ätzt: „Lotti, Lotti, immer wieder Lotti!“

Doch Nessi zieht ihr Ding durch. „Ich dachte mir natürlich, dass es nicht alle cool finden werden. Ich wollte einfach schauen, ob wir im Alltag matchen.“, erklärt die hübsche Brünette in ihrer Reaction. „Und wie soll ich das sonst rausfinden? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Dates.“

Auf der Leinwand sehen die Zuschauer dann, was die Konkurrenz befürchtet. Nessi und Lotti landen halbnackt unter der Dusche. Hände wandern, Lippen verschmelzen, die Princess strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Ihr Kommentar im Nachhinein: „Das ist schon sehr schön und kitschig, ich sehe einfach, wie glücklich ich bin.“

Doch während Nessi längst Herzchen in den Augen hat, bremst Lotti überraschend ab. Sie zweifelt, ob ihr Partyleben wirklich zu Nessis Familienalltag passt. Trotzdem: Der Funkenflug ist nicht zu übersehen. Nessi gesteht strahlend: „Man sieht, ich bin schon voll verliebt.“ Hat sich die Princess in ihrem Video etwa verplappert und damit wohlmöglich schon das Finale gespoilert?

RTL+ zeigt die finale Folge von „Princess Charming“ am 25. September.