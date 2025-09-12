„Princess Charming“: Wird die Staffel frühzeitig abgebrochen?

Die sechste Staffel von „Princess Charming“ ist in vollem Gange und hält die Zuschauer jede Woche Donnerstag in Atem. Zum ersten Mal ist die „Princess“ keine Unbekannte: Vanessa Borck ist Influencerin und unterhält ein Millionenpublikum auf ihrem Instagram-Account.

Im Rahmen der RTL-Show sucht sie jetzt nach ihrer ganz großen Liebe. Mittlerweile sind die Zuschauer bei Folge acht angekommen und es geht in zügigem Schritt aufs Finale zu. Doch Intrigen und kleine und große Dramen sorgen immer wieder für Gesprächsstoff auf Social-Media. Wird ein Happy End immer unrealistischer? Ein Kommentar.

„Princess Charming“ ohne finale Entscheidung?

Die ersten Folgen von „Princess Charming“ hätten kaum harmonischer ablaufen können. Die Kandidatinnen freuten sich, als sie Nessi zu Gesicht bekamen. Auch untereinander herrschte gute Stimmung, es formten sich sogar erste Freundschaften. Doch je weiter die Staffel voranschritt, desto größer wurden der Konkurrenzkampf und die Eifersucht. Besonders der Konflikt zwischen den ehemaligen Freundinnen Kim und Fiona hält die Zuschauer aktuell in Atem.

In der achten Folge der aktuellen Staffel bekam auch Nessi die schlechte Stimmung in der Villa der Kandidatinnen zu spüren. Am Ende des Abends musste die „Princess“ gleich mehrere Kandidatinnen nach Hause schicken. Dennoch sind in der neunten Folge der RTL-Show noch zehn Kandidatinnen im Rennen um das Herz der Influencerin.

Doch der aufmerksame Zuschauer wird feststellen: Für die aktuelle Staffel von „Princess Charming“ sind lediglich zehn Folgen angesetzt. Am 18. September wird die neunte Folge veröffentlicht und am 25. September die finale zehnte Folge. Wenn auch in diesem Jahr zwei Kandidatinnen im Finale stehen, müssten somit in der kommenden Folge acht Kandidatinnen die Show verlassen. In Anbetracht der letzten Staffeln scheint dies jedoch unwahrscheinlich.

Seit ihrem ersten gemeinsamen Einzeldate hat sich die „Princess“ zudem ganz besonders in eine Kandidatin verguckt. Lotti hat Nessi scheinbar den Kopf verdreht. In Folge acht sprach die Influencerin dann sogar über gemeinsame Zukunftsvisionen. Sollte sich Nessi frühzeitig für die Kandidatin entscheiden und die Dreharbeiten abbrechen, wäre die hohe Anzahl der verbliebenen Kandidatinnen in Folge neun keineswegs verwunderlich. RTL hätte die Folgen demnach geschickt geschnitten, um den Spannungsbogen bis zum Ende aufrecht zu erhalten.

Wie die aktuelle Staffel von „Princess Charming“ tatsächlich ausgeht, können Fans der Serie in den kommenden Wochen bei RTL+ mitverfolgen.