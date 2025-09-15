Vor „Princess Charming“: So eng waren Kim und Fiona wirklich befreundet

Drama, Küsse, Tränen – die fünfte Staffel von „Princess Charming“ liefert alles, was Reality-Fans lieben. Doch jetzt kracht es nicht nur um die Gunst von Princess Nessi (28), sondern auch zwischen zwei Favoritinnen: Fiona (25) und Kim (29).

Die beiden kannten sich schon vor der Show, waren sogar befreundet. Eigentlich wollten sie sich gegenseitig den Rücken stärken. Doch ab Folge 7 scheint Schluss mit Harmonie. Bei einem Einzeldate mit Nessi verrät Fiona in einer kamerafreien Stunde ein pikantes Detail über ihre Busenfreundin Kim. Etwas, was sie vermutlich in ein schlechtes Licht rückt. Denn Nessi scheint daraufhin irritiert und sucht das Gespräch mit Kim. Dabei gesteht sie der Polizistin aus NRW ihre Zweifel. Für Kim ein echter Schock.



„Princess Charming“: Zerbricht ihre Freundschaft vor laufender Kamera?

Doch was genau Fiona ausgeplaudert hat, verrät sie vorerst nicht. Für Kim ein rotes Tuch. Im Interview erklärt die Fan-Favoritin uns nun, wie eng sie sich wirklich vor der Show kannten. „Fiona und ich waren über dreieinhalb Jahre befreundet. Kennengelernt haben wir uns über meine damalige Partnerin Lena, die mit Fiona sehr eng befreundet war. Zwischenzeitlich hatten wir keinen Kontakt“, erklärt sie.

Weiter: „In dieser Phase hat Fiona Doni kennengelernt, deswegen habe ich diese Beziehung eher aus der Distanz mitbekommen und kenne diese auch nur aus Fionas Erzählungen. Nach der Trennung von meiner Ex Partnerin, haben wir wieder zueinandergefunden und viel Zeit miteinander verbracht.“

Dabei stellt die hübsche Blondine auch klar: Konkurrenz gehöre in einem Format wie „Princess Charming“ dazu. „Trotzdem habe ich nie bewusst auf Konfrontation gesetzt oder versucht, Fiona oder andere auszustechen. Die Freundschaft zu Fiona war mir wichtig.“ Doch die Show habe alles emotional aufgeladen: „Man muss sich mit der Frage auseinandersetzen: Was ist echt? Wo stehe ich? Und was bedeutet Nähe in so einem besonderen Setting?“

Ob Fiona nur Gefühle oder auch Reichweite wollte, lässt Kim offen. „Ich möchte mich dazu nicht äußern, was Fionas Absichten genau waren oder sind. Was ich aber sagen kann ist, ich habe ihr immer das Beste gewünscht. Gleichzeitig haben mich manche Dinge, die ich im Laufe der Freundschaft mitbekommen habe, sei es in Bezug auf frühere Beziehungen oder bestimmte Lebensentscheidungen, durchaus zum Zweifeln gebracht.“

Hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.