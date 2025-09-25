„Princess Charming“: Gerücht bestätigt – „Wir haben es alle vor ihr gewusst“

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell! Die aktuelle Staffel von „Princess Charming“ endet ohne Finale. Statt großer Liebeserklärung gab es Tränen, Drama und den freiwilligen Exit von Princess Nessi (28).

Schon seit Wochen wurde in den sozialen Medien gemunkelt, dass die Staffel in Thailand abgebrochen wurde. Nun ist klar, dass die Influencerin Vanessa Borck nicht die Frau fürs Leben fand. Sondern nur jede Menge Herzschmerz.

Trauriges Ende bei „Princess Charming“

Zunächst sah alles nach Happy End aus. Nessi datete Fahrlehrerin Anna. Es gab Action auf dem Jetski und sogar einen Kuss. Nessi schwärmte von Zukunftsplänen. Doch Anna spürte: Etwas fehlt. Zurück in der Villa gestand sie, dass es nicht reicht.

Auch Krankenschwester Marlene zog die Notbremse. Und dann kam der Tiefschlag. Top-Favoritin Lotti eröffnete Nessi, dass sie keine Liebe empfindet. Nur Freundschaft. Für Nessi ein Schock. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, stammelte sie.

Die Princess wollte Lotti nicht gehen lassen, musste aber zusehen, wie ihre Favoritin die Villa verließ. Später flossen Tränen. „Sie weiß gar nicht, wie sehr mich das verletzt hat“, klagte Nessi. „Für mich hat Freundschaft nichts mit Küssen zu tun, Händchen zu halten oder mit diesen tiefen Blickkontakten. Vielleicht definieren Lotti und ich Freundschaft einfach anders.“

Am Ende sah sich Nessi gezwungen, selbst den Stecker zu ziehen. Vor den verbliebenen Frauen erklärte die Princess ihre Entscheidung. „Es wäre unfair, weiterzumachen.“ Die Singles reagierten verständnisvoll. Denn Nessis Gefühle für Lotti waren kein Geheimnis. Marlene fasste es trocken zusammen: „Ich glaube, wir haben es alle vor ihr gewusst.“ Damit verließ Nessi die Villa ohne Partnerin.