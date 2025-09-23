Absprache bei „Princess Charming“? Kim spricht Klartext

Drama, Tränen, Zickereien. Bei „Princess Charming“ ging es in Folge neun heiß her. Kurz vor dem Finale am Donnerstag (25. September) flogen nochmal die Fetzen. Dabei ließ Fan-Favoritin Kim die Bombe platzen.

Das Drama zwischen Kim und Fiona will einfach nicht abreißen. Immer wieder Stress, immer wieder Gezanke. Nun das Ende. Princess Nessi zog die Reißleine. Fiona musste am Ende ihre Koffer packen. Doch was war der wahre Grund?

„Princess Charming“: Kim enthüllt Fionas „Situationship“

Laut Kim wartete offenbar draußen eine gewisse Laura auf Fiona. Eine „Situationship“, wie es so schön heißt. Ein pikantes Detail, was ihr zum Verhängnis wurde. Meinte es Fiona womöglich nie ernst im TV? Kim fand im Gespräch mit unserer Redaktion klare Worte. „Es ist schwierig, bei so einem Format mitzumachen, wenn zu Hause Dinge nicht geklärt sind und jemand auf einen wartet. Für mich fühlt sich das nicht ganz fair gegenüber den anderen an.“

Fiona sah das Ganze anders. Sie betonte, die Fronten mit ihrer Situationship seien längst geklärt. Doch die Zweifel blieben. Zumal sie selbst mit einer Aussage Öl ins Feuer goss. Denn Fiona enthüllte: Kim sei ursprünglich als Ersatz-Princess vorgesehen gewesen. Und mit Kim an der Macht hätte Fiona womöglich bessere Karten gehabt. Vielleicht sogar bis ins Finale. Gab es da im Vorfeld also eine Absprache zwischen den Freundinnen?

„Es gab ganz klar keinen Plan und auch keine Absprachen. Ich habe meinen Platz als Ersatz-Princess sehr ernst genommen und hätte nie etwas gemacht, das die Sendung oder die Gefühle anderer ins Lächerliche zieht“, stellt Kim klar. Doch apropos Ersatz-Princess. Was wäre, wenn?

Wäre Kim tatsächlich die Princess geworden, wer aus der Villa hätte die besten Chancen gehabt? Abseits von Nessi? Kim bleibt vage. „Das ist für mich schwer zu sagen, weil ich ja in einer ganz anderen Situation gelandet bin. Aber ich denke, es hätten sich bestimmt spannende Verbindungen mit der einen oder anderen entwickeln können.“

