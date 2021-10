„Princess Charming” (Vox): Vor TV-Ausstrahlung verrät sie – „Das nervt“

Es ist ein absolutes Novum im deutschen TV. Am Freitagabend startet „Princess Charming” auf Vox. Die Dating-Show für Frauen war vorher nur in der Mediathek bei TV Now zu sehen, jetzt geht „Princess Charming” zur Primetime auf Sendung.

Vor der großen TV-Premiere spricht „Princess” Irina Schlauch jetzt über ein ganz persönliches Geheimnis. Sie verrät, dass das Thema Liebe schon sehr früh für Gesprächsstoff bei der heute 30-Jährigen sorgte und Frauen nicht immer ganz oben auf ihrer Dating-Liste standen.

„Princess Charming”: Irina Schlauch spricht über Erfahrungen mit Männern

Bevor „Princess Charming”-Star Irina Schlauch ihre Vorliebe für Frauen entdeckte, hatte sie ihre erste Beziehung mit einem Mann. Wie sie im Vox-Interview verrät, fand sie „immer mal wieder Frauen interessant”.

Irina Schlauch sucht bei „Princess Charming” auf Vox ihre Traumfrau. Foto: RTL / René Lohse

„Princess Charming“: Das sind die Kandidatinnen

Anja (30 Jahre alt) aus Leipzig

Bine (33) aus Berlin

Britta (26) aus Aachen

Elsa (22) aus Berlin

Gea (28) aus Berlin

Iry (27) aus Köln

Jana (26) aus Dorsten

Johanna (26) aus Hildesheim

Kati (29) aus Berlin

Lia (30) aus Berlin

Lou (21) aus Saarbrücken

Miri (28) aus Kiel

Niki (27) aus Berlin

Sandra (31) aus Ratingen

Sarina (27) aus Stolberg

Saskia (25) aus Berlin

Sonja (30) aus Salzburg

Tabi (25) aus Dortmund

Ulle (28) aus Berlin

Wiki (27) aus Hamburg

Aus den heimlichen Schwärmereien entwickelte sich vorerst aber nichts, denn Irina Schlauch kam mit einem Mann zusammen. Die Beziehung dauerte lange an und in dieser Zeit „war das für mich kein Thema” mit den Frauen.

„Princess Charming”-Star Irina Schlauch ist im TV auf der Suche nach einer Partnerin

Kaum ging die Beziehung allerdings in die Brüche, hielt Irina plötzlich nicht mehr nach Mr. sondern Mrs. Right Ausschau. Im TV will sie jetzt ihre große Liebe finden.

Dass ihre sexuelle Orientierung allerdings alles andere als nur „ein Ausrutscher” war, macht sie jetzt deutlich. „Ich musste mir schon oft anhören, dass ich wohl noch nie den richtigen Mann getroffen hätte und daher wohl auf Frauen stehe. Das nervt.”

Aber nicht nur, was ihre Liebe zu Frauen angeht, weiß Irina, was sie will. Auch beim Thema Familienplanung hat sie eine klare Haltung. Für sie steht fest: „Eine eigene Familie wünsche ich mir auf jeden Fall”.

Ob eine der Kandidatinnen von „Princess Charming” dafür vielleicht in Frage kommt, erfahren die Zuschauer im TV-Programm, heute um 20.15 Uhr.

Wer es nicht erwarten kann, erfährt hier, warum es schon in Folge eins heiß hergeht.