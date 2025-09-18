Drama bei „Princess Charming“: War Kandidatin Fiona bereits vergeben?

Liebe, Tränen und eine Freundschaft, die bei „Princess Charming“ auf die Probe gestellt wird. Fiona und Kim zählen zu den letzten Kandidatinnen, die um Nessis Herz kämpfen. Doch in Folge 9 soll sich das ändern.

Alles beginnt mit einem Date zwischen Fiona und Nessi. Romantisches Dinner, tiefe Gespräche, hier und da ein Kuss. Doch dann packt Fiona aus. Sie erzählt Nessi in einer ruhigen Minute abseits der Kameras, dass Kim eigentlich mal als Ersatz-Prinzessin vorgesehen war. Falls Nessi also abgesprungen wäre, hätte Kim das Zepter übernommen. Bei Nessi sorgt dieses Geständnis für ein mulmiges Gefühl.

Mega-Beichte bei „Princess Charming“

Doch damit nicht genug. Fiona wirft in den Raum, dass sie womöglich auch bei einer Kim-Princess gute Chancen gehabt hätte!? Ehrlich wollte sie sein, sagt Fiona später im Interview mit dieser Redaktion. „Es gab nie einen Plan, es waren nur Scherze unter Freundinnen. Das Thema kam auf und ich wollte Nessi nicht anlügen, weil Ehrlichkeit ein Grundstein für eine gesunde Verbindung ist.“

Als Fiona allerdings Kim von ihrer Beichte erzählt, hat sie die Faxen dicke. Kim fühlt sich hintergangen und platzt mit einer eigenen Bombe raus. Sie behauptet, dass Fiona draußen längst jemanden kennengelernt habe. Und dass diese Person nach der Show auf sie wartet. Die restlichen Kandidatinnen fallen aus allen Wolken, und auch Nessi reicht es allemal.

„Ich hatte eine Situationship vor der Show, welche aber ein festes Ablaufdatum hatte, und zwar mit Beginn der Reise“, macht Fiona uns klar. Doch der Schaden ist angerichtet. Fiona fliegt raus, während Kim bleiben darf.

