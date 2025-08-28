Michael Jacksons Sohn Prince macht es offiziell: Glückliche Verlobung!

Große Gefühle im Hause Jackson! Prince Michael Jackson Jr. (27), der älteste Sohn des verstorbenen King of Pop (†50), hat seine Langzeitfreundin Molly Schirmang die Frage aller Fragen gestellt. Und sie hat Ja gesagt!

Es ist eine private Liebesgeschichte, die sich fernab des Rampenlichts entwickelt hat. Doch wie lernte sich das Paar eigentlich kennen? Und wie fühlt sich dieser Schritt für Prince Michael Jackson Jr. an?

Michael Jackson: Sohn Prince und Molly seit acht Jahren liiert

Seit März 2017 sind Prince und Molly ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden an der Loyola Marymount University in Los Angeles. Prince studierte Betriebswissenschaft und Molly absolvierte ein Studium im Bereich der Kommunikation.

Die beiden führten ein für Promikinder auffallend zurückhaltendes Leben. Keine Skandale, keine Schlagzeilen, stattdessen Studium, Reisen, Zukunftspläne. Nun macht Prince ihre Liebe offiziell – mit einem Ring.

Er teilt ein bewegendes Statement

Auf Instagram findet er emotionale Worte: „Acht Jahre geschafft – die Ewigkeit noch vor uns. Molly und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen geschaffen. Wir sind um die Welt gereist, haben unseren Abschluss gemacht und sind gemeinsam so sehr gewachsen.“

Und fügt hinzu: „Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben, während wir weiter wachsen und großartige Erinnerungen sammeln. Ich liebe dich!“

Es ist eine sehr persönliche Nachricht Michael Jacksons Sohn. Und für viele Fans wohl eine echte Überraschung. Doch eines scheint dabei klar: Der King of Pop wäre stolz auf seinen Sohn gewesen.