„Prince Charming“ (TV NOW): DESHALB zeigt RTL den schwulen Bachelor „nur“ online

Diese Sendung könnte der Heilige Gral für alle Fans des Reality-TVs werden: „Prince Charming“. Am Mittwoch wurde die erste Folge des schwulen Bachelors auf dem RTL-Videoportal „TVNOW“ online gestellt, und was soll man sagen? Schon der Vorspann verspricht so einiges.

Da wird gefummelt und geweint, geliebt und gezofft. Dazu eine gehörige Portion Melodramatik. Herz, was willst du mehr?

„Prince Charming“: Warum läuft der schwule Bachelor „nur“ bei TVNOW?

Doch eine Frage bleibt: Warum zeigt die RTL-Mediengruppe eine solche Perle der Unterhaltung „nur“ bei TVNOW und nicht beispielsweise in der Primetime im TV?

Janine Jannes ist Kommunikations-Managerin bei TVNOW, sie sagt: „Bei 'TVNOW' wollen wir den Usern hochwertige und exklusive Formate anbieten – „Prince Charming“ passt da perfekt ins breite Spektrum unserer online Programme und war von Anfang an als TVNOW-Original geplant.“

------------------------

Er ist „Prince Charming“:

Nicolas Puschmann ist der schwule Bachelor

Der 28-jährige ist Account Manager

Nicolas Puschmann wohnt in Köln, ist aber in Hamburg geboren

Er ist seit sechs Monaten Single

Seine Hobbys sind Crossfit, Schwimmen, Joggen und das Singen

------------------------

„Prince Charming“: In Zukunft auch im Fernsehen?

„Prince Charming“: Ein Mann und zwanzig Singles. Foto: TVNOW

Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass das Format in Zukunft auch im TV zu sehen sein wird, so Jannes. „Dass „Prince Charming“ zu einem späteren Zeitpunkt noch auf einem unserer linearen Sender ausgestrahlt wird, ist aktuell nicht geplant, lässt sich aber auch nicht ausschließen. Das halten wir – wie bei allen Originals der Mediengruppe RTL – sehr flexibel.“

Die Hoffnung bleibt also, dass die Suche nach dem Mann fürs Leben in Zukunft auch im TV zu sehen sein wird.

Die erste Folge von „Prince Charming“ ist seit Mittwoch (30. Oktober) bei TVNOW abrufbar. In den kommenden neun Wochen erscheint an jedem Mittwoch eine neue Folge des schwulen Bachelors.