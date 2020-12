Die Kandidaten von „Pretty in Plüsch“.

„Pretty in Plüsch“: Verletzungs-Schock bei neuer Sat.1-Show – ER steigt aus

Schock in der neuen Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“! Kandidat Hardy Krüger Jr. steigt vorzeitig aus der Musiksendung aus.

Das teilte Sat.1 am Donnerstag offiziell mit. Grund für sein Ende bei „Pretty in Plüsch“ soll eine Verletzung des Schauspielers sein.

„Pretty in Plüsch“: Hardy Krüger Jr. fällt aus

Eigentlich sollte Hardy Krüger Jr. am Freitag auf der Bühne stehen und seine Stimme im Duett mit einer Handpuppe zum Besten geben – dem Konzept der Sat.-Show. Doch daraus wird jetzt nichts. Der 52-Jährige müsse verletzungsbedingt von einer weiteren Teilnahme absehen, heißt es laut Sender.

Hardy Krüger Jr. Foto: imago images / Stephan Wallocha

Das ist „Pretty in Plüsch“:

„Pretty in Plüsch“ gilt als „die schrägste Gesangsshow Deutschlands“

Die Sendung wird seit dem 27. November 2020 in Sat.1 ausgestrahlt

Sechs Handpuppen singen mit sechs Promis im Duett

Jede Woche muss ein Duo die Liveshow verlassen

„Pretty in Plüsch“: Sender holt Ersatz

Für Ersatz ist allerdings bereits gesorgt. So wird Jimi Blue Ochsenknecht in die Fußstapfen des Schauspielers treten.

Neben ihm treten noch diese Promis auf:

Mareile Höppner

Janine Kunze

Jessica Paszka

Massimo Sinató

Gastjuror neben Sarah Lombardi und Hans Sigl soll diesmal Oli P. sein. Hardy Krüger Jr. hat sich bislang noch nicht selbst zu seiner Verletzung geäußert.

Sat.1 hatte sich mit dem außergewöhnlichen Sendungskonzept von „Pretty in Plüsch“ viel erhofft. Doch bei den Zuschauern fiel das Format gleich in der Premierenfolge durch. Was die zu sagen haben, liest du hier >>> (jhe)