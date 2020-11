„Pretty in Plüsch“: DAS ist das große Problem der neuen Sat.1-Show

„Pretty in Plüsch“ sollte der große Sat.1-Hit am Freitag werden. Stattdessen sorgt die Sendung für fragende Gesichter.

Die neue Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ soll den Freitagabend revolutionieren. So etwas gab es schließlich noch nie: Handpuppen singen mit ihrem berühmten Duettpartner um die Wette. Klingt erstmal ganz lustig.

Doch leider kann „Pretty in Plüsch“ nicht das halten, was es verspricht. Die Zuschauer haben ihr Urteil offenbar längst gefällt.

„Pretty in Plüsch“: Simple Showidee verwirrt Zuschauer

Als „die schrägste Gesangsshow Deutschlands“ will „Pretty in Plüsch“ in die Fernsehgeschichte eingehen. Doch bereits die erste Ausgabe der Liveshow zeigt, dass es ein ganz großes Problem gibt, welches dem erhofften Durchbruch im Wege steht.

Denn wie sich in zahlreichen Beiträgen bei Twitter herausstellt, scheint keiner der Zuschauer so richtig zu wissen, worum es überhaupt geht. Dabei ist die Idee zur Sendung doch so simpel: Promis nehmen an einer Gesangsshow teil – und performen dort gemeinsam mit einer Puppe.

Es läuft schon 15 min und ich habe das Format immer noch nicht verstanden um was es geht #PrettyInPlüsch pic.twitter.com/ELDGQEmt3o — Thomas (@__Thomas30) November 27, 2020

„Pretty in Plüsch“ fällt beim Sat.1-Publikum durch

Genau diese banale Idee erscheint vielen Zuschauern als sinnfrei. So rätseln einige User bei Twitter, worauf man achten müsse oder welche Aufgabe zu überwältigen sei.

„Falls jemand das Konzept der Sendung verstanden haben sollte, erhellt mich bitte.“

„Sprechstimme und Gesangsstimme sind jetzt unterschiedlich, damit ich den Promi nicht so schnell errate?! Oder gibt es gar keinen Promi?“

„Bin ich der Einzige, der noch nicht verstanden hat, worum es geht?“

Wie ich das Konzept der Sendung suche #prettyinpluesch pic.twitter.com/lLpuFpbZ7v — Chris (@profilneurose_) November 27, 2020

Sollen vielleicht die Stimmen hinter den Plüschfiguren wie bei „The Masked Singer“ erraten werden? Nein, es geht wirklich nur darum, dass prominente Kandidaten mit Puppen als Duettpartner singen.

Das ist „Pretty in Plüsch“:

„Pretty in Plüsch“ gilt als „die schrägste Gesangsshow Deutschlands“

Die Sendung wird seit dem 27. November 2020 in Sat.1 ausgestrahlt

Sechs Handpuppen singen mit sechs Promis im Duett

Jede Woche muss ein Duo die Liveshow verlassen

Die teilnehmenden Stars sind: Jessica Paszka, Hardy Krüger Jr., Massimo Sinato, Mareile Höppner, Ingolf Lück und Janine Kunze

Sat.1 klärt auf: DAS ist das Konzept hinter „Pretty in Plüsch“

Während der Sendung äußert sich Sat.1 selbst zu den unzähligen Fragezeichen, die dem Publikum ins Gesicht geschrieben stehen: „Nope. Das ist keine Quiz-Show. Promis singen mit Puppen – wer macht's am besten. Darum geht's.“

Nope. Das ist keine Quiz-Show. Promis singen mit Puppen - wer machts am besten. Darum gehts. #PrettyinPlüsch https://t.co/ISbboMlksX — SAT.1 (@sat1) November 27, 2020

Das ist dem Sat.1-Publikum augenscheinlich zu flach. Da hätte der Sender wohl lieber noch einen cleveren Kniff einbauen sollen. Schade, dabei klingt die Besetzung inklusive Jurorin Sarah Lombardi doch so vielversprechend.

