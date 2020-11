Pretty in Plüsch: Juror Hans Sigl packt aus – „Das ist wenigen gegeben“

Hans Sigl sitzt in der „Pretty in Plüsch“-Jury.

Sat.1 bezeichnet sie als die „schrägste Gesangsshow Deutschlands“: „Pretty in Plüsch“. Am Freitagabend startet die Show über Promis, die mit Puppen singen, bei Sat.1.

Hinter dem „Pretty in Plüsch“-Jurypult sitzt dann auch Hans Sigl, wir haben mit dem „Bergdoktor“-Darsteller über die neue Show und die neue Staffel der ZDF-Erfolgsserie gesprochen.

Lieber Herr Sigl, wie wird man vom Bergdoktor zum Puppen-Juror?

Durch charmante Präsenz, gutes Aussehen und natürlich Fachkompetenz. Das ist wenigen gegeben, aber bei mir hat es funktioniert (lacht).

Und woher stammt die Puppen-Fachkompetenz?

Ein lieber Freund von mir ist ein Puppenspieler aus Hamburg. Über den bin ich in diese Puppengeschichte reingerutscht. Dazu bin ich auch ein großer Fan von Nikolaus Habjan, einem österreichischen Puppenspieler. Ich mag aber auch die Echse und Sascha Grammel. Gerade in unserer Zeit ist das ein bisschen ‚out of the box‘.

Die Kandidaten von „Pretty in Plüsch“. Foto: SAT.1/Julian Essink

Wie würden Sie sich als Juror charakterisieren?

Streng, gerecht und sehr humorvoll. Aber es ist eine Unterhaltungsshow, es muss auch Spaß machen. Ich werde mir natürlich den ein oder anderen Spruch nicht verkneifen.

Sie sind bei „Pretty in Plüsch“ dabei:

Mareile Höppner und Harry Love

Hardy Krüger Jr. und Polly

Janine Kunze und Werner Edel

Ingolf Lück und Francesca de Rossi

Jessica Paszka und Kevin Puerro

Massimo Sinató und Didi Rakete

Warum, glauben Sie, passt eine Show wie ‚Pretty in Plüsch‘ in diese Zeit?

In dieser Zeit ist es generell wichtig, die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Das ist ja auch beim ‚Bergdoktor‘ so, wo im Januar die neue Staffel startet. Ich glaube, die Leute sind einfach froh, diesen ganzen Covid-Gedanken, zumindest für ein, zwei Stunden mal ein bisschen zu vergessen.

Wurde Corona in der neuen ‚Bergdoktor‘-Staffel deshalb komplett ausgeklammert?

Genau, das haben wir bewusst außen vor gelassen. Zumal wir nicht wussten, wie der Stand der Dinge sein würde, wenn die Staffel anläuft. Wir hatten uns aber tatsächlich in einem Winterspecial mal mit solch einem Virus beschäftigt, da musste das ganze Dorf in Quarantäne.

Sie spielen seit zwölf Jahren den Dr. Martin Gruber. Haben Sie sich persönlich einen Zeitpunkt gesetzt, an dem sie sagen, jetzt ist Schluss?

Wir drehen nächstes Jahr noch, sofern denn alles funktioniert mit Covid. Wir hoffen, dass wir im Februar wieder das Winterspecial und im Sommer wieder sieben mal 90 Minuten produzieren können. Bis dahin besteht kein Gedanke ans Aufhören.

Ich habe nur gesagt, ich werde nicht meinen 60. Geburtstag beim ‚Bergdoktor‘ erleben. Insofern ist ja noch ein bisschen Zeit.