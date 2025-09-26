ARD: „Polizeiruf 110“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Unmöglich“

Am Sonntag (21. September 2025) bringt die ARD wieder eine packende Abendunterhaltung in die deutschen Wohnzimmer. Kurz nach dem Ende der „Tatort“-Sommerpause wird die „Polizeiruf 110“-Episode „Sie sind unter uns“ aus Magdeburg ausgestrahlt.

Doch was kommt auf die Krimifans zu? Und wie fallen die Reaktionen auf Social Media aus?

ARD-„Polizeiruf 110“ greift brandaktuelles und brisantes Thema auf

Im 21. Fall werden Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch und Kriminalrat Uwe Lemp mit einem erschütternden Amoklauf an einer Magdeburger Schule konfrontiert. Dieser Fall hat durch die Messerattacke an einem Berufskolleg in Essen am 5. September 2025 eine erschreckende Aktualität bekommen.

Schnell wird deutlich: Der Fall polarisiert, er sorgt für reichlich Gesprächsstoff bei den ARD-Zuschauern. Einige finden das Thema für einen Kriminalfilm deplatziert. Doch es gibt auch positive Reaktionen, die sich begeistert von der aktuellen „Polizeiruf 110“-Episode zeigen.

Der Fall lässt die Krimifans nicht kalt

Doch was sind die konkreten Gründe für ihre unterschiedlichen Reaktionen? Unter einem aktuellen Facebook-Beitrag der ARD überhäufen sich die Zuschauerkommentare. Es begann schon vor der linearen Ausstrahlung und setzt sich auch im Anschluss noch fort.

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Muss man so etwas auch noch zeigen? Das ist für einige doch bestimmt eine Anleitung, wie es geht! Unmöglich.“

„Ein solches Thema für einen Krimi finde ich voll daneben.“

„Was soll das sein? Eine Anleitung, wie man es besser macht? Mitleid für den armen Attentäter erzeugen? Fürchterlich, da kann man nur umschalten!“

„Man sollte so nah und detailliert eine Schießerei nicht im TV zeigen. Das fordert Nachahmer heraus. Schreckliche Tat.“

„Ich habe schon eher angefangen und mache mir gleich ins Hemd. Ultraspannend. Ganz furchtbares Thema.“

„Sehr spannend, furchtbar traurig, es geht mir sehr nahe.“

Die „Polizeiruf 110“-Episode „Sie sind unter uns“ wird parallel in der ARD-Mediathek ausgestrahlt. Hast du den Magdeburger Krimi verpasst? Kein Problem! Er ist auch im Anschluss in der ARD-Mediathek abrufbar.