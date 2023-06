„Polizeiruf 110“: Bittere Nachrichten für ARD-Zuschauer – jetzt wird es ernst

Am Sonntagabend (11. Juni) flimmert ab 20.15 Uhr eine neue Folge „Polizeiruf 110“ über die ARD-Bildschirme. Doch die Episode wird keine Gewöhnliche sein. Es ist der letzte Auftritt von Verena Altenberger (35) in der Serie. Sie hängt ihre Rolle Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff an den Nagel.

Seit Herbst 2019 ist Verena Altenberger im Münchener „Polizeiruf 110“ als Ermittlerin zu sehen. Doch im vergangenen Jahr kam dann die bittere Nachricht ans Licht: Die 35-Jährige wird die Serie verlassen! Und jetzt wird ernst, denn die Folge am Sonntagabend wird ihr letzter Fall sein.

+++„Polizeiruf 110“: ARD-Zuschauer wütend – „Erzieherische Schei*e“+++

„Polizeiruf 110“: Letzter Fall stellt „Bessie“ vor großen Rätseln

Wie der „stern“ berichtet, ist Eyckhoff dort einer größeren Sache auf der Spur. Dabei bekommt sie es allerdings mit seltsamen Umständen zu tun. Es gilt herauszufinden, was die Wirklichkeit und was die Täuschung ist.

+++„Tatort“-Star Claudia Michelsen: Schlimmer Unfall – Halswirbel angebrochen+++

Die Rettungssanitäterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie bringen eine schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Doch dann erfährt Sarah am nächsten Tag plötzlich, dass diese Frau nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah, Carlo zu erreichen – doch der liegt tot in seiner Wohnung!

„Bessie“ ermittelt zusammen mit Kollege Eden

Was in dieser Nacht passiert ist, muss nun Kommissarin Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff zusammen mit ihrem Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner) herausfinden. Die beiden wollen die Geschehnisse aus der Nacht rekonstruieren.

Es bleibt abzuwarten, wie der letzte „Polizeiruf 110“ mit Verena Altenberger alias Elisabeth „Bessie“ Eyckhoff bei den ARD-Zuschauern ankommen wird. Vor einiger Zeit zeigte die ARD den „Polizeiruf110“ mit dem Titel „Ronny“. Der Fall aus Magdeburg ließ die Fans erschrocken zurück. Um was es dort ging, erfährst du in diesem Artikel.