„Polizeiruf 110“ (ARD): Olga Lenski steigt aus – ihr Nachfolger ist kein Unbekannter

Nach 18 spannenden Fällen kehrt Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (gespielt von Maria Simon) dem „Polizeiruf 110“ den Rücken.

Nach sechs Jahren bekommt Hauptkommissar Adam Raczek also einen neuen „Polizeiruf 110“-Kollegen – und den könnte der ein oder andere Zuschauer sogar schon live gesehen habe.

„Polizeiruf 110“: Olga Lenski verabschiedet sich mit großem Knall

Im neuen ARD-Krimi „Polizeiruf 110: Monstermutter“ wird Olga Lenski am 31. Januar zum vorerst letzten Mal zu sehen sein. Natürlich nicht, ohne sich vorher mit einer gehörigen Portion Drama zu verabschieden. Auf dem Weg in den Familienurlaub wird die Kommissarin von einer Frau als Geisel genommen. Wie das ausgeht, bleibt natürlich noch geheim.

Worüber wir aber sehr wohl schon sprechen können, ist der Neue im Brandenburger „Polizeiruf 110“. Ab dem neunten Einsatz von Adam Raczek (gespielt von Lucas Gregorowicz) bekommt der Hauptkommissar Unterstützung von Schauspieler André Kaczmarczyk.

Das ist „Polizeiruf 110“ (ARD):

„Polizeiruf 110“ ist eine deutschsprachige Kriminalfilmreihe, die seit 1971 produziert wird

Sie wurde im DDR-Fernsehen als Gegenstück zum Westdeutschen „Tatort“ produziert

Nach der Wende etablierte sich die Fernsehserie in der gesamtdeutschen Fernsehlandschaft

In den vom DDR-Fernsehen produzierten Episoden gab es kein festes Ermittlerteam – die Zusammenstellung der Kriminalisten erfolgte zufällig und ohne Muster

Erst nach der Wende wurden Ermittlerteams integriert

2015 gab Das Erste die durchschnittlichen Kosten eines 90-minütigen „Polizeiruf 110“ mit 1,395 Millionen Euro (15.500 Euro/Minute) an

„Polizeiruf 110“: Bekanntes Gesicht der Theaterszene stößt dazu

Der könnte vor allem ARD-Zuschauern aus Nordrhein-Westfalen und Thüringen bekannt vorkommen. Denn: André Kaczmarczyk ist in Eisenach geboren, wo er seine Schauspielkarriere begann. 2003 wurde ihm dort der Jugendkulturpreis verliehen.

André Kaczmarczyk wird zum „Polizeiruf 110“-Ermittler. Foto: rbb/Jeanne Degraa

Von 2011 bis 2016 war er am Staatsschauspiel Dresden tätig und wechselte anschließend zum Düsseldorfer Schauspielhaus. In der Landeshauptstadt NRWs machte er vor allem mit eigenen Inszenierungen auf sich aufmerksam, wie dem „Heart of Gold“-Liederabend. Erst im Oktober 2020 feierte seine Bühnenfassung von „Alice“ am Schauspielhaus Düsseldorf Premiere.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nicht ohne Grund erhielt Kaczmarczyk im Jahr 2017 den Publikumspreis der Düsseldorfer. Auch sein zukünftiger Kollege Lucas Gregorowicz soll den gebürtigen Suhler dort entdeckt haben, wie er im „B.Z.“-Interview verriet: „Ich selbst hatte ihn zuvor einmal in Düsseldorf am Theater gesehen und fand ihn toll.“

Wir dürfen also gespannt sein, wie sich das neue Ermittler-Duo in den kommenden Fällen schlagen wird.

Der „Polizeiruf 110: Monstermutter“ wird am Sonntag, den 31. Januar, um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.