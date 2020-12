Polizeiruf 110 (ARD) nichts für schwache Nerven – Hauptdarstellerin redet über brutale Szene

Bei der ARD-Serie „Polizeiruf 110“ geht es mitunter ganz schön zur Sache. Nicht selten begeben sich die Kommissare selbst in große Gefahr, um einen Fall aufzuklären.

So auch in der aktuellen Folge, die am Sonntagabend in der ARD läuft. Eine bestimmte Szene aus dem Film ging „Polizeiruf 110“-Darstellerin Claudia Michelsen laut „Berliner Morgenpost“ richtig unter die Haut.

Polizeiruf 110 (ARD): Schauspielerin berichtet über heftigen Dreh

Denn bei „Der Verurteilte“ verschwindet eine junge Krankenpflegerin, für dessen Suche sich Kommissarin Doreen Brasch selbst in große Gefahr bringt. Trotz Warnung der Staatsanwaltschaft arbeitet sie weiter an dem Fall, bis die Magdeburgerin selbst zur Zielscheibe wird – und in die Falle tappt.

Die folgenden Szenen sind brutal und nichts für schwache Nerven. Das gilt sowohl für die Zuschauer, aber auch für die Schauspielerin selbst. „Natürlich sind solche Szenen anders emotional. Es greift mich an“, gesteht Michelsen ganz offen.

So geht die Schauspielerin mit der brutalen Szene um

Doch auch negativen Gefühle gehören zu ihrem Job dazu. Im Laufe der Zeit lerne man, professionell auch mit emotional schwierigen Szenen umzugehen.

Claudia Michelsen spielt bei Polizeiruf 110 die Rolle der Kommissarin Doreen Brasch. Foto: imago images

„Es reißt mich emotional nicht komplett weg, am Ende geht es um Handwerk. Man steigt ein in solch eine Geschichte, und dann steigt man auch wieder aus, wenn es im besten Falle gut erzählt und im Kasten ist.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Glück ist Doreen Brasch eine taffe Kommissarin. Eine Eigenschaft, die auch Michelsen in ihrer Rolle stärkt. „Im Gegensatz zu einem echten Opfer weiß ich ja vorher, dass Brasch sich am Ende wehren kann und wird“, sagt sie der „Berliner Morgenpost“ im Interview.

Klingt, als könne sich Brasch bei „Polizeiruf 110 – Der Verurteilte“ aus ihrer misslichen Lage befreien. Vielleicht gelingt der Ermittlerin am Sonntag also doch noch ein Happy End in Magdeburg? (vh)

Du willst den neuen „Polizeiruf 110“ und die Szene sehen, die Michelsen so viel abverlangt hat? Am 27. Dezember zeigt die ARD den Film um 20.15 Uhr, im Anschluss findest du ihn für sechs Monate jederzeit in der ARD-Mediathek.