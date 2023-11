„Polizeiruf 110“ mit neuem Team – ARD-Zuschauer reagieren gespalten

Sonntagabend ist Krimizeit im Ersten. Am Sonntag (12. November 2023) müssen die Krimifans allerdings auf den Tatort verzichten, stattdessen hat sich die ARD entschieden, einen neuen Polizeiruf auszustrahlen. Es dreht sich um einen Mord rund um den Karneval in Cottbus.

Diesmal wird beim Polizeiruf 110 grenzübergreifend ermittelt, denn die Leiche ist polnischer Staatsbürger. Jurek Bukol lebt und arbeitet in Cottbus, wo er Motivwagen für den Karneval baut. Seine Leiche wir unter mysteriösen Umständen in seiner Werkstatt aufgefunden. Kriminalkommissarin Alexandra Luschke geht zusammen mit ihrem neuen Kollegen Vincent Ross dem Fall nach. Außerdem Teil des Teams: Kommissar Karl Rogov. Die drei werden in Zukunft in unterschiedlichen Kombinationen ermitteln, wie die ARD mitteilt. Heute stehen Voss und Luschke im Vordergrund

Dieser Kommissar sorgt für Aufsehen

Kein Wunder, dass in den Sozialen Netzwerken das neu zusammengestellte Team das große Thema ist. Vor allem Kommissar Ross (gespielt von André Kaczmarcyk) stößt mit seinem eigenwilligen Style auf große Resonanz. Kesse 80er-Jahre Tolle, violetter Kunstledermantel („Das ist von einem italienischen Modelabel“) und leicht geschminkt trifft er in Cottbus ein. Nicht nur Alexandra Luschke ist irritiert, schließlich besitzt die Lausitz nicht gerade den Ruf einer Mode-Metropole.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Im Netz überschlagen sich die Kommentare der Zuschauer: „Was für ein cooles Team“, „Ein sympathischer queere Kommissar, dessen Figur aber nicht überzeichnet ist“ und „Dieser Paradiesvogel ist ein Gewinn für den Polizeiruf!“, ist auf Facebook zu lesen.

„Polizeiruf 110“: Team top – Drehbuch flop

Ganz anders sieht es hingegen mit dem Fall an sich aus, der fällt bei vielen Zuschauern durch. Die Kommentare auf der Plattform „X“ (früher Twitter) geben kein gutes Bild ab. Hier ein paar Beispiele:

„Brandenburger Provinzposse“

„Maximal langweilig“

„Ich bin raus. Und tschüss.

„Der Polizeiruf in drei Silben und 10 Vokalen zusammengefasst: Laaaaaaang-wei-lig.“

Die Vorfreude auf das neue Team wird also gedämpft von einem etwas lahmen Fall. Da hilft selbst Kommissarin Luschkes Auftritt als spaciger Jazzdance-Alien im Karneval nur bedingt. Ein Facebook-Post fasst die allgemeine Stimmung gut zusammen. „Gutes Team – lahme Story.“ Das neue Polizeiruf-Team wird sich in Zukunft also noch beweisen müssen.