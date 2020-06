„Pocher und Papa auf Reisen“: Oliver Pocher gesteht: „Hätte nie und nimmer damit gerechnet“

Am Freitagabend geht bei RTL die neue Reise-Doku „Pocher und Papa auf Reisen“ mit Comedian Oliver Pocher auf Sendung.

Gleich in der ersten Folge „Pocher und Papa auf Reisen“ erlebten Oliver Pocher und sein Vater einen ganz verrückten Moment.

„Pocher und Papa auf Reisen“: Oliver Pocher mit seinem Vater bei einer Travestie-Show

Die erste Reise von Oliver und Papa Gerd Pocher geht nach Asien. Die beiden landen in Thailand und müssen die erste Aufgabe bewältigen. Vater Gerd weiß vorher nie, worum es dabei überhaupt geht.

Dieses Mal sind die beiden zu Gast bei einer Travastie-Show. Doch Vater Gerd ahnt von der ganzen Sache überhaupt nichts. „Das war sehr, sehr lustig. Mein Vater hat gar nicht mitbekommen, dass die ganzen Frauen im Männer-Pissoir tendenziell neben ihm stehen könnten“, erzählt Oliver Pocher im RTL-Interview.

+++ RTL holt Kultsoap zurück – sie lief früher in der ARD +++

„Ich hätte nie und nimmer damit gerechnet"

Zunächst schauen sich die Beiden die Tanzshow an ,dann geht’s für die Reiselustigen selber auf die Bühne. Nach der Probe mit zwei Tänzerinnen werden sie geschminkt. Gerd Pocher hat erst Bedenken, doch dann sagt er: „Es gibt auch Filme mit Dustin Hofmann, wie 'Mrs. Doubtfire' zum Beispiel, wo Männer in Frauenkleidern eine Rolle spielen.“

Oliver Pocher und sein Vater machen zunächst Halt in Thailand. Foto: TVNOW / Banijay Production

--------------------------

Das ist „Pocher und Papa auf Reisen“

Es ist die neue Freitag-Abend-Doku bei RTL

Comedian Oliver Pocher geht mit seinem Vater Gerd auf Reisen

Die beiden sind in ihrem Leben noch nie zu zweit ohne Mutter und Geschwister vereist

Bei der Reise erfährt Papa Gerd immer erst kurz vorher, welche Aufgaben anstehen

In Folge 1 sind die beiden zu Gast in Thailand

--------------------------

„Das war mit der skurrilste Moment in meinem Leben. Mein Vater ist ja wirklich der Inbegriff der Hetereosexualität“, muss Oliver Pocher selber über den Anblick seines Vaters lachen. Am Ende stehen die Zwei einen ganzen Tanz lang auf der Bühne und machen dabei keine wirklich gute Figur.

„Ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, dass er das komplett durchzieht“, ist Oliver Pocher von seinem Papa beeindruckt.

+++ Andreas Gabalier: SIE schießt gegen den Schlagerstar – wer zu seinen Konzerten geht ... +++

Von Fallschirmspringen bis Mud Racing

Das ist aber nur die erste Folge, auf die Zuschauer warten noch viele Highlights. „Insgesamt haben wir echt geile Sachen gemacht wie Zip Lining und Fallschirmspringen. Wir sind in den USA mit dem Wohnmobil gefahren. Haben uns bei der NASA in einer Zentrifuge durchschleudern lassen. Wir waren in Texas, in Louisiana, in den Südstaaten und haben sogar ein Mud Racing absolviert. In Thailand hatten wir sogar einen DJ-Gig“, verrät Oliver Pocher schon vorab.

--------------------------

Mehr Promi-News:

Oliver Pocher und Amira lassen die Bombe platzen: Sie sind...

Pietro Lombardi: Als er DAS erfährt, rastet er komplett aus

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross wütend – „Ein Möchtegern...“

--------------------------

Die erste Folge der Show siehst du am Freitagabend um 20.15 Uhr bei RTL oder bei TVNOW im Stream, die nächste Folge kommt eine Woche später. (fs)