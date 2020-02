Pocher gegen Wendler: TV-Hammer! Jetzt kommt raus, dass...

Jetzt ist es offiziell! Der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler wird ernsthafte Konsequenzen haben.

Denn jetzt lassen Oliver Pocher und Michael Wendler ihren Worten endlich Taten folgen – und das zur Primetime im deutschen Fernsehen.

Oliver Pocher trifft auf Michael Wendler

Seit Wochen ärgert Pocher den Wendler mit diversen Nachahmungen und Spitzen. Nachdem für den Schlagerstar das Fass am Samstag überlief und er den Comedian Pocher via Instagram zur persönlichen Konfrontation aufgefordert hatte, machen die beiden jetzt ernst.

Die Männer werden tatsächlich gegeneinander antreten – in der Live-Show „Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!“ bei RTL!

Das laut dem Sender „spektakuläre Live-Battle“ wird aus neun „knallharten Spielrunden“ bestehen und von Laura Wontorra moderiert.

So läuft der Live-Kampf ab

Pocher und Wendler können in den Runden jeweils Punkte erspielen, wer sich nicht an die Spielregeln hält, wird mit einer gelben oder roten Karte belehrt. Bei der roten Karte gibt es einen Punktabzug.

Doch weil hinter jedem starken Mann eine noch stärkere Frau steht, kommen die Streithähne nicht alleine: Oliver Pochers Ehefrau Amira und Michael Wendlers Freundin Laura Müller dürfen den Männern in mehreren Spielen helfen und ebenfalls Punkte erspielen.

Am Ende wird es zu einem finalen Showdown kommen, der laut dem TV-Sender eine „Überraschung“ bereit hält.

Was diese genau ist und wer am Ende (hoffentlich) mit erhobenem Haupt den Ring verlassen wird – das kannst du bereits am Sonntag, 1. März um 20.15 Uhr bei RTL sehen.