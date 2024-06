Pixar: Nach dem Start von „Alles steht Kopf 2“ herrscht Gewissheit

„Alles steht Kopf 2“ ist weltweit auf Erfolgskurs. Der Pixar-Hit ist in Rekordzeit in den Club der Milliardenfilme aufgestiegen.

Der Film aus dem Hause Pixar stellt damit einen nie dagewesenen Rekord auf – und das in einer Geschwindigkeit, die bisher noch kein anderer Animationsfilm erreicht hat.

Pixar: „Alles steht Kopf 2“ knackt Milliardenhürde

Am 19. Tag nach dem Kinostart Mitte Juni hatte „Alles steht Kopf 2“ bereits über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt, wie der Disney-Konzern am Sonntag (30. Juni) mitteilte. Dies sei eine Rekordzeit für einen Animationsfilm, so die offiziellen Angaben weiter. Damit ist der Pixar-Hit der erste Film im laufenden Jahr, der diese Milliardenhürde an den weltweiten Kinokassen übersprungen hat.

Neun Jahre nach dem Erfolg des Animationsfilms „Alles steht Kopf“, der die Abenteuer und Emotionen im Gehirn des elfjährigen Mädchens Riley schilderte, setzt Pixar die Geschichte des inzwischen 13-jährigen Teenagers fort.

+++ Netflix für nur 2.22€ – mit einfachem Trick können Kunden einiges sparen +++

Neben den bekannten Gefühlen Freude, Trauer, Angst, Wut und Ekel kommen neue Emotionen wie Zweifel, Neid, Langeweile oder Null Bock hinzu. Der erste Teil um die lebendig gewordenen Gefühle gewann den Oscar für den besten animierten Spielfilm und spielte seit seinem Kinostart 2015 rund 858 Millionen Dollar ein.

Mehr News:

Zuletzt gelang dies „Barbie“. Greta Gerwigs schrille Satire über die ikonische Puppe Barbie und ihren Freund Ken war mit weltweit rund 1,45 Milliarden Dollar der größte Kassenerfolg des Jahres 2023.