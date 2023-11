Pink: Sensation offiziell – jetzt darf’s jeder wissen

Sie gibt immer Vollgas auf der Bühne, und ihre Fans lieben sie dafür. Pink sorgte erstmals 2001 international für Aufsehen, als sie für den Film „Moulin Rouge“ zusammen mit Christina Aguilera, Lil’Kim und Mya den Disco-Funk Klassiker „Lady Marmelade“ coverte. Seitdem kennt die Karriere von Alecia Beth Moore, so der gebürtige Name der Sängerin, nur eine Richtung: steil bergauf.

Über 20 Jahre ist die Powerfrau im Business, und immer wieder weiß sie zu begeistern. Im Februar 2023 erschien ihr aktuelles Album „Trustfall“ und schoss in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Charts auf die Pole-Position. Ihre Single „Never Gonna Not Dance Again“ aus dem Longplayer war der aktuelle Song zur diesjährigen Staffel „Germanys Next Topmodel“ mit Heidi Klum auf ProSieben.

Pink: Ausverkaufte Konzerte in Köln, Berlin, Hannover und München

Viele Fans waren durch die Pandemie quasi auf „Pink“-Entzug, im Juni startete die Pop-Ikone ihre lang erwartete Welttournee „Summer Carnival“. Die Tour führt sie und ihre Crew durch elf Länder auf drei Kontinenten und sorgt durchweg für Begeisterung. Aktuell ist sie in den USA unterwegs, im Winter geht es nach Australien.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Ihre Konzerte sind ein energiegeladener Mix aus Rockevent und Zirkusshow, es wird getanzt, gesungen und akrobatisch geturnt. Das kommt bei den deutschen Fans so gut an, dass im Sommer in München, Köln und Hannover Zusatzshows organisiert wurden, um der großen Ticketnachfrage gerecht zu werden.

Pink kommt 2024 nach Mönchengladbach!

Und die Sängerin gönnt sich kaum Pausen, die 44-jährige liebt es, live aufzutreten. Jetzt die Hammer-Nachricht für alle Fans: Die „Summer Carnival“ Tour wird erweitert! Im Sommer 2024 kommt Pink wieder nach Europa und tritt in Städten auf, die 2023 noch nicht im Tourkalender standen. Darunter sind auch drei deutsche Städte:

Leipzig, Red Bull Arena, Mittwoch 17. Juli 2024

Stuttgart, MHPArena, Freitag 19. Juli 2024

Mönchengladbach, Borussiapark, Sonntag 21. Juli 2024

Mehr zum Thema:

Fans im Rhein-Ruhrgebiet können sich also freuen. Der Vorverkauf beginnt am 27.11.2023, für Premium-Kunden schon drei Tage früher. Ob Konzerte in anderen deutschen Städten dazukommen, ist noch nicht bekannt.