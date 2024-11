Pink: Emotionales Statement nach gecancelten Shows – „Es tut mir unglaublich leid“

Sie ist einer der weltweit erfolgreichsten Popstars und ihr Name ist über Generationen hinweg bekannt. Mit ihrem Hit „Get the Party Started“ begann die Karriere von Sängerin Pink im Jahr 2001. Mittlerweile ist die Liste ihrer Nummer-1-Hits schier endlos.

Neben der Veröffentlichung neuer Musik legt die Musikerin großen Wert auf spektakuläre Live-Shows. Die 45-Jährige begeistert auf ihren Stadium-Tourneen mit stimmlichen Höchstleistungen, spektakulären akrobatischen Einlagen und beeindruckenden Choreografien. Doch im Rahmen ihrer letzten Tour musste die zweifache Mutter mehrere Konzerte canceln. In einem emotionalen Instagram-Statement wendet sich die Sängerin nun an ihre Fans.

Pink formuliert Entschuldigunsbrief

In Alltagskleidung filmt sich Pink auf dem Weg zu einem Termin. Die Musikerin berichtet, dass sie nach dem Ende ihrer Tour gerade erst zu Hause angekommen ist, nur vier Stunden geschlafen und gerade ihr Haus sauber gemacht hat. Kurz zuvor hat sie ihre Tochter Willow von ihren Gesangsstunden abgeholt und bringt ihren Sohn Jameson nun zu seinem Tanzunterricht. Mit diesem spontanen Video möchte die Musikerin jedoch ehrliche Worte an diejenigen Fans von ihr richten, die von der Absage ihrer Konzerte betroffen waren.

Der Popstar führt aus: „Ich wollte euch mitteilen dass es mir so unfassbar leidtut, dass ich diese Shows nicht spielen kann.“ Die 45-Jährige berichtet, dass sie in den vergangenen Monaten trotz schwerwiegender Verletzungen performt hat. In manchen Shows konnte die Sängerin nicht einmal mehr richtig laufen. In den kommenden Wochen wird sie sich sogar zwei Operationen unterziehen müssen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Pink gesteht außerdem: „Ich habe seit Monaten starke Schmerzen.“ Auf Grund der Operationen wird die Sängerin ihre gecancelten Konzerte vorerst nicht nachholen können. In dem Instagram-Video entschuldigt sich die Musikerin immer wieder bei ihren Fans und verspricht, dass sie bald noch stärker zurückkehren wird.

Pink hat Bitte an ihre Familie

Die spontane Aufnahme kommentiert die Musikerin mit den Worten: „Ich bin so beeindruckt davon , wie viele wunderbare Menschen es auf dieser Welt gibt. Ich habe die letzten drei Jahre damit verbracht, euch in die Augen zu schauen und unsere Angst und Furcht und Wut und Freude und Freiheit zu teilen. Jetzt gehen wir an die Arbeit, um sicherzustellen, dass wir immer genau das feiern können, was wir sind.“ Die Sängerin gesteht zudem, dass sie eine Bitte an ihre Familie hatte. Diese soll ihr nach der Narkose ihr Handy wegnehmen, damit sie keine verrückten Sachen posten kann.

In der Kommentarspalte zeigen die Fans von Pink vollstes Verständnis für ihre Situation und betonen, dass die Sängerin in erster Linie auf ihre Gesundheit achten soll. Genau das wird Pink nun tun und in den kommenden Jahren sicherlich kerngesund auf die größten Bühnen der Welt zurückkehren.