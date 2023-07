Pink bricht Konzert plötzlich ab: „Schaut bitte weg“

Diese Frau ist einfach eine Naturgewalt. Es gibt nur wenige Superstars, die so eine Präsenz auf der Bühne haben wie Alecia Beth Moore, besser bekannt als Pink. Die 43-Jährige befindet sich derzeit auf großer „Summer Carnival 2023“-Tour und sorgt dabei nicht nur mit Songs wie „Get the Party started“, „Just like fire“ oder „Trustfall“ für Begeisterungsstürme bei ihren Fans.

Es ist auch die Natürlichkeit des Weltstars, die bei ihren Anhängern gut ankommt. Pink zeigt sich bei ihren Auftritten nahbar, scherzt mit den Fans, nutzt die freie Zeit rund um ihre Konzerte gar für ausgiebige Fahrradtouren mit ihren zwei Kindern und Ehemann Carey Hart.

Pink bricht Konzert plötzlich ab

Und Pink steht zu ihren Lastern. Während andere Sänger auf der Bühne stets perfekt wirken wollen, scheint ihr das relativ egal zu sein. Bestes Beispiel: ein Video, das derzeit auf Twitter kursiert.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sehen Pink, wie sie am Klavier sitzt, die ersten Takte des Bob-Dylan-Covers „Make you feel my love“ anstimmt. Doch plötzlich bricht die Sängerin ab. „Ich will jetzt wirklich Schokolade“, sagt sie deutlich hörbar ins Mikrofon. Und sie zieht es wirklich durch, schnappt sich ein Stückchen Schokolade, packt es in alle Ruhe aus und steckt es sich in den Mund. „Ich kann mich sonst nicht konzentrieren“, erklärt die 43-Jährige den Grund für die Schoki-Pause.

Pinks Schoko-Pause vor Tausenden Fans

Und so jubeln Tausende Zuschauer, wie Pink ganz in aller Ruhe ihr Stückchen Schokolade verspeist. „Jetzt geht’s wieder“, lacht die Sängerin. Doch irgendwie will die Schokolade nicht flutschen. Sie kriegt das Stück nicht runter. Genervt verzieht der Superstar das Gesicht, bittet die Fans sogar um einen Gefallen.

+++ Pink: Dreister Diebstahl vor Wien-Konzert – Sängerin stinksauer +++

„Wollt ihr nicht einfach ein bisschen miteinander rummachen? Schaut bitte weg. Ich glaube, dann geht es besser“, witzelt die Sängerin. Und schafft es dann auch, den Song fehlerfrei anzusingen.

Mehr Nachrichten:

Bei Twitter konnte die zweifache Mama dann auch schon wieder über ihren kleinen Fauxpas lachen. „Überlassen Sie es mir, einen wirklich schönen Song zu versauen“, schrieb die Sängerin zu dem Video. In Berlin wurde Pink dagegen ein wenig die Show gestohlen. Was war geschehen?