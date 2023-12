Pink: Nach fiesem Kommentar – Pop-Sängerin mit deutlicher Antwort

Sie ist schon lange im Showgeschäft! Seit über 20 Jahren unterhält Pink ihre Fans mit poppiger Musik und außergewöhnlichen Performances. Dabei hat sich Pink in ihrer Karrierelaufbahn nicht nur als ernstzunehmende Künstlerin, sondern auch als starke Persönlichkeit etabliert. Besonders für ihre coole und direkte Art wird sie von ihren Anhängern gefeiert.

+++ Pink: Sensation offiziell – jetzt darf’s jeder wissen +++

In der Vergangenheit sah sich die Sängerin hin und wieder mit Hassnachrichten konfrontiert – so auch in diesem aktuellen Fall. Ein User der Plattform X schrieb unter einem Beitrag: „Pink ist alt geworden.“ Nun reagiert die Popikone und setzt dabei ein klares Statement gegen Altersdiskriminierung.

Pink: So wehrt sie sich gegen Hass-Nachrichten

„Ja, obwohl ich mich nicht alt fühle und bei der Arbeit immer noch Turnanzug tragen darf, ist das Älterwerden tatsächlich das erste, wofür ich mich jeden Tag bedanke“, konterte die Sängerin promt auf den Kommentar.

Außerdem machte die Sängerin die positiven Aspekte des Älterwerdens klar und bezeichnete es als „Segen“. Sie betonte, wie dankbar sie für die Jahre ist und welche Stärke es bedeutet, auch nach zwei Jahrzehnten im Rampenlicht immer noch die Fähigkeit zu besitzen, völlig Fremde nur durch ihre Existenz aufzuregen.

In einer Zeit, in der soziale Medien oft Plattformen für beleidigende Kommentare werden, geht die Sängerin mit gutem Beispiel voran und setzt ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung. Mit ihrer Reaktion zeigt Pink wieder einmal, dass derartige Hass-Nachrichten an ihr abprallen. Wer sich mit der Pop-Sängerin anlegt, sollte es sich vorab besser zwei Mal überlegen.