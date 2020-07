Pietro Lombardi zeigt seine Luxusvilla und entdeckt plötzlich DAS – „Für mich sehr krass“

Pietro Lombardi haust momentan in einer Luxusvilla auf Mallorca.

Wenn das mal nicht eine Luxusvilla ist!

Pietro Lombardi nimmt seine Fans mit auf eine private Room-Tour. Der Sänger hat gerade erst den Titel seines neuen Songs „Cinderella“ vorgestellt, jetzt soll dafür das Musikvideo gedreht werden.

Und wo wäre ein Sommerhit besser geeignet, als bei strahlend blauem Himmel und Sonne pur mitten auf Mallorca in einer Luxusbleibe! Pietro Lombardi hat extra eine Villa für die nächsten Tage gemietet, kann selbst noch gar nicht fassen, in was für eine edle Behausung er untergekommen ist.

Pietro Lombardi zeigt seine Luxusvilla: „Richtig krass“

Doch schon zu Beginn seines Mallorca-Aufenthalts fängt es für den DSDS-Juror dekadent an. Auf die Balearen-Insel reist der 28-Jährige nämlich mit einem Privatjet, wie Pietro in seiner Instastory zeigt.

Pietro Lombardi flog mit dem Privatjet nach Mallorca. Foto: imago images

Das luxuriöse Haus auf einem Hang direkt am Meer ist dreistöckig. Edle Möbel, soweit das Auge reicht. Und zur Entspannung hat Pietro Lombardi sogar noch die Wahl zwischen schlichter Badewanne und Whirpool. Doch als der gebürtige Karlsruher auf den Balkon geht, entdeckt er die unfassbare Aussicht aufs Meer und den weiter unten liegenden Pool.

„Richtig krass, ich bin selber geflasht“, so der Ex von Sarah Lombardi. „Hier haben wir auf jeden Fall gut Platz.“

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

am 17. Juli erscheint Pietros neue Single „Cinderella“

Pietro Lombardi wohnt die nächsten Tage in dieser Villa. Foto: Instagram/Pietro Lombardi

Wenig später nimmt er seine Instagram-Fangemeinde mit zur Pool-Area, betrachtet die gesamte Luxusvilla von außen – und ist immer noch hin und weg. „Das ist unsere Finca, das alles hier. Jungs und Mädels da draußen. Das ist auch für mich sehr krass! Wirklich.“

Pietro Lombardi: Irre Fanaktion

Klingt doch herrlich sympathisch! Und darüber hinaus ist der beste Kumpel von Dieter Bohlen auch noch einfallsreich, wenn es um die Promotion seiner neuen Single geht, die am 17. Juli auf den Markt kommt.

+++ Pietro Lombardi Konzert Düsseldorf: SIE ist an seiner Seite +++

Denn diejenigen, die den Song vorbestellen, will Pietro Lombardi höchstpersönlich anrufen. In seinen Insta-Storys liefert der Sänger auch schon erste Beweise: Einige glückliche Fans durften sich bereits über einen Anruf ihres Idols freuen.