Dringender Aufruf: Pietro Lombardi bittet Fans um Hilfe

Bei Pietro Lombardi steht alles auf Neuanfang. Denn nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa ist auch der gemeinsame Traum vom Familienhaus geplatzt. Während der Sänger zunächst bei einem Freund untergekommen war, möchte er nun endlich wieder in seinen eigenen vier Wänden ankommen. Der 33-Jährige sucht aktuell eine neue Wohnung in Köln und das offenbar dringend.

Dazu startet er kurzerhand einen dringenden Aufruf auf Instagram.

Pietro Lombardi sucht neue Bleibe

In seiner Story berichtet Pietro Lombardi offen von seiner schwierigen Wohnsituation. Doch der Sänger greift dabei nicht etwa auf einen Immobilienmakler zurück, sondern auf seine Community. „Ihr wisst, meine aktuelle Wohnungssituation ist auf Dauer echt schwierig. 35 qm mit drei Kids (auch wenn sie nicht jeden Tag da sind) ist einfach zu klein. Deshalb suche ich dringend eine Wohnung zur Miete in Köln oder Umgebung“, so der Sänger auf Instagram.

Seine Ansprüche sind dabei recht klar definiert.

Pietro Lombardi hat klare Ansprüche

Ein Einzug sollte möglichst sofort möglich sein, die neue Bleibe zwischen 80 und 120 Quadratmetern groß und mit drei Zimmern ausgestattet. „Wäre top“, ergänzt Lombardi. Ein Balkon oder eine Terrasse wären zwar wünschenswert, sind aber kein Muss. Über sein Budget schweigt der Musiker konsequent.

++ ebenfalls interessant: Pietro Lombardi landet im Krankenhaus – das rät ihm nun sein Arzt ++

Doch angesichts seines Erfolgs dürfte das kaum die größte Hürde sein. Schließlich lebt Pietro seit seinem „DSDS“-Sieg 2011 von seiner Musik und war selbst bis vor kurzem Juror in der Castingshow.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Mitte August hatten sich Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nach mehrjähriger Beziehung getrennt. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, dazu kommt Lombardis ältester Sohn aus seiner früheren Ehe mit Sarah Engels. Während Laura Maria mit den Kindern und den Hunden im gemeinsamen Haus geblieben ist, muss Pietro sich nun nach etwas Neuem umschauen.