Zweite Chance für Pietro Lombardi und Laura? Unter einer Bedingung

Es ist aus zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa. Am 17. August 2025 machte Laura die Trennung auf Instagram offiziell (>>> wir berichteten) – nur wenige Monate vor der geplanten Hochzeit.

Unsere Redaktion sprach mit Jana Förster, Heilpraktikerin für Paar, Sexual- & Psychotherapie. Hätte ihrer Meinung nach die Liebe noch eine Chance gehabt? „Vielleicht, ja“, so Förster. Doch das nur unter einer Bedingung.

Pietro und Laura: Hätte die Liebe noch eine Chance?

Denn Pietro und Laura hätten verstehen müssen, „dass Beziehung keine Lovestory ist, sondern manchmal eher ein ehrliches Gespräch auf dem Küchenboden um 2 Uhr nachts nach einer Paartherapiesitzung am Vortag. Ohne Filter. Und ohne Öffentlichkeit.“

Gerade der Alltag mit kleinen Kindern sei eine harte Prüfung für jede Beziehung. Die Realität hole das Paar irgendwann ein, erklärt Expertin Jana Förster: „Zwei kleine Kinder, ein Partner ist oft unterwegs, der andere alleine mit allem – da kracht es nicht wegen mangelnder Gefühle, sondern weil keiner der beiden mehr Kraft hat.“

Trennung von Pietro und Laura – Expertin erkennt Warnsignale

Das ständige Auf und Ab der letzten Jahre war ebenfalls ein Warnsignal. Pietro und Laura sollen sich bereits sechsmal getrennt haben. „Die ständigen Trennungen zeigen, dass die Beziehung emotional nicht mehr getragen hat. Dass beide ihre Bedürfnisse nicht in der Beziehung einbringen oder darin verwirklichen konnten“, erklärt Förster.

Hätte da eine Paartherapie das Ruder nochmal herumreißen können? „Nur, wenn beide wirklich bereit gewesen wären, sich den unbequemen Themen und Wahrheiten zu stellen“, klärt Förster auf. Und weiter: „Da reicht kein Instagram-Zitat, das ist echte Beziehungsarbeit – und die ist oft verdammt unsexy und schmerzhaft.“

Mehr Nachrichten kannst du hier nachlesen:

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2020 ein Paar, 2022 folgte die Verlobung. 2023 kam dann Sohn Leano Romeo zur Welt, 2024 folgte Sohn Amelio Elija. 2025 hatten sie den Einzug ins neue Haus und die Hochzeit geplant. Stattdessen endet das Kapitel nun abrupt.