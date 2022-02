Pietro Lombardi flippt aus – „Dieser Typ ist absoluter Psycho“

Pietro Lombardi ist geschockt! Der Sänger und ehemalige DSDS-Juror ist völlig von der Rolle. Der Grund dafür ist eine Doku-Reihe auf Netflix, die sich in Deutschland gerade die oberen Plätze auf der Beliebtheitsskala sichert.

Als Pietro Lombardi sie sieht, bleibt ihm die Spucke weg.

Pietro Lombardi geschockt, als er DAS bei Netflix sieht

Auf Instagram lässt der Exmann von Sarah Engels seine Follower an seinem Netflix-Abend teilhaben und schaut sich die True-Crime-Doku „Der Tinder Schwindler“ an. Voller Vorfreude erklärt er vorab: „Ich schwöre es euch Leute, ich bin sehr gespannt. Jeder hat mir gesagt, ich muss es schauen.“

Und plötzlich passiert es.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte Pietro seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

----------------------------------------

Pietro Lombardi: „Dieser Typ ist absoluter Psycho“

Pietro Lombardi wird immer fassungsloser, je mehr er von der Doku schaut: „Mein Gott, ich bin schockiert. Dieser Typ ist ja absoluter Psycho. Was!? Ey was??“

Pietro Lombardi ist einfach nur geschockt. Er kann es nicht fassen (Archivbild). Foto: IMAGO / Future Image

Ausschalten will der „Vorbei“-Interpret die Netflix-Reihe aber nicht und resümiert. „Ich bin so verschlafen, alles nur wegen dir, ‚Tinder Schwindler‘. Was für ein ekliger Mensch. Aber da sieht man mal, wenn du blind vor Liebe bist, machst du einfach alles. Kranker Typ.“

----------------------------------------

Darum geht es im Netflix-Hit „Der Tindler Schwindler“

In „Der Tindler Schwindler“ geht es um die Geschichte des israelischen Betrügers Shimon Yehuda Hayut, der sich auf der Datingplattform Tinder als Jetsetter und Diamantenhändler Lev Leviev ausgibt. Eine Gruppe von Frauen wird durch ihn um Millionen gebracht und gedemütigt. Die Frauen wittern irgendwann den Betrug und wollen sich rächen.

Netflix: Der Tinder Schwindler

Die Netflix-Doku basiert auf einer wahren Geschichte des Hochstaplers Simon Leviev, der nach kurzem Gefängnisaufenthalt mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist.

