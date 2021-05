Pietro Lombardi gibt private Pläne preis – „Bin ein bisschen nervös“

In seinen letzten Stories hat es Pietro Lombardi bereits angekündigt, nun zeigt er: Er macht Ernst!

Pietro Lombardi gibt ein neues Update zu seiner 300 Quadratmeter großen Villa. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Georg Wenzel

In seiner neuen Insta-Story zeigt Pietro Lombardi sein Haus und offenbart erste Pläne darüber, wie es in wenigen Wochen aussehen soll.

Pietro Lombardi: „Alles provisorisch!“

„Was ein Chaos hier. Provisorisch! Alles provisorisch, hier bei Lombardi! Fernsehen, Sideboard, Couch...“, leitet der 28-Jährige nach seinem Muttertagsgruß seine Haus-Tour ein. Die Überschrift „Einfach 98 Zoll TV“ lässt schon vermuten: Da soll und wird wohl noch Einiges kommen!

-------------------------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi

Geboren am 9. Juni 1992 in Karlsruhe

Er wuchs mit zwei Geschwistern auf

Eigentlich wollte er Profifußballer werden – nach einem Schein- und Wadenbeinbruch als 16-Jähriger musste er den Traum aufgeben

2011 gewann er die achte Staffel „Deutschland sucht den Superstar“

2013 heirateten er und Sarah Engels

2015 kam der gemeinsame Sohn Alessio zur Welt

2016 trennte sich das Paar; die Ehe wurde erst 2019 geschieden

2019 war er Teil der 16. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

-------------------------------------------------------

Und so ist es auch, wie Pietro in seiner Story weiter berichtet.

Zu sehen ist dabei ein halb fertiges Wohnzimmer: Grau gestrichene Wohnzimmerwand mit vergleichsweise kleinem Fernseher auf einem kleinen, weißen Sideboard. Davor wiederum steht eine lange weiße Couch. Der Winkel der Kameraaufnahme offenbart einen ersten Eindruck in den Flur der Villa, ehe der Zoom auf den Fernseher zielt.

++++ Pietro Lombardi macht ernst: „Es ist endlich soweit!“ ++++

Pietro Lombardi: „Klein aber fein“

„Aber, ich denke mal bis zum ersten Juni ist alles FRESH!“, erzählt der Sänger.

Schon geht es in seiner Story weiter mit der Terrasse. Denn bereits ab Montag soll die Umgestaltung des Gartens fortgeführt werden. „Neuer Rasen, Rollrasen. Hinten kommt eine kleine Basketball-Ecke mit so extra Platten und allem“, schwärmt Pietro weiter von den Umbauarbeiten und schwenkt dabei die Kamera seines Smartphones in die entsprechenden Richtungen seines Gartens.

„Aber, ich denke mal bis zum ersten Juni ist alles FRESH!“, berichtet Pietro Lombardi über seine Villa in seiner Insta-Story. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

„Bin nervös. Klein aber fein, sagen wir mal so“, schreibt er zudem in seine Story zu seiner 300 Quadratmeter großen Villa.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Pietro Lombardi: Terrasse, Rollrasen, Basketball-Ecke und Pool

„Kommt noch ein Pool hin. Halleluja! Ich bin ein bisschen nervös“, kommentiert er weiterhin. Halleluja, sagen auch wir dazu. Terrasse, Rollrasen, Basketball-Ecke und Pool? Das hört sich nach optimalem Spaß für den kleinen Sohn Alessio an.

++++ Pietro Lombardi zeigt sein neues Schlafzimmer – plötzlich haut er dieses Bettgeheimnis raus ++++

Der ist mit seinen fünf Jahren mittlerweile übrigens ein kleiner süßer Knirps geworden. Na, dann können Papa und Sohn ja bald eine Runde Körbe werfen! (ali)