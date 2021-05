Pietro Lombardi reist in die Türkei – im Hotel entdeckt er plötzlich DAS „Oha“

Während es hierzulande teilweise gerade regnet wie aus Eimern, genießt DSDS-Star Pietro Lombardi gerade die Sonnenstarhlen in der Türkei. Der Sänger ist aber nicht privat dort, aus diversen beruflichen Gründen.

Seine Fans nimmt er bei Instagram natürlich mit auf die Reise. Auch ins Hotel. Dort lüftet Pietro Lombardi endlich das Geheimnis um seine Projekte in der Türkei. Und ganz nebenbei entdeckt er im Hotel noch etwas, das ihn ausflippen lässt.

Pietro Lombardi ist für mehrere Projekte in der Türkei. Im Hotel macht er eine Entdeckung. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Pietro Lombardi reist in die Türkei – weil er DAS macht

Zusammen mit Influencer Mario Novembre ist der Ex-DSDS-Juror anlässlich seiner neuen Videos vor Ort und teilt sich die nächsten zwei Tage sogar ein Hotelzimmer. Er verrät dazu bei Instagram: „Wir sind jetzt zwei Tage zusammen im Doppelzimmer. Warum? Weil das Haus, das wir uns gemietet haben, ist erst in zwei Tagen frei. Trotzdem, hier ist es mega schön. Wir sind mehr als zufrieden. Mein Musikvideo wird gedreht, Trailer zum Eis und vieles mehr. Es werden viele Sachen auf euch zukommen, ich freue mich extrem.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Er wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde Pietro Lombardi zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

2021 hat Pietro sein eigenes Eis rausgebracht

----------------------------------------

Klingt nach viel Arbeit. Erst vor wenigen Tagen hat der Sänger sein erstes eigenes Eis „Lemon Pie“ auf den Markt gebracht, für das er nun offenbar noch weiter die Werbetrommel rühren wird.

Pietro Lombardi steht auf dem Balkon: „Oha, direkt Action hier“

Pietro Lombardi ist für seine Musik-Plände in die Türkei geflogen. Foto: imago images

Als Pietro die Aussicht seiner Anlage am Meer vom Balkon aus zeigt, sticht ihm etwas ins Auge. „Oha, direkt Action hier.“ Mit Action meint der 28-Jährige die lautstarke Hotelanimation, die er vom Balkon aus beobachten kann. „Wow!“, kommentiert er die Gesangseinlage der Animateure zu Ed Sheerans „Shape of you“, die er plötzlich mitsingt. Sieht ganz so aus, als lässt sich der Sänger arbeitstechnisch nicht stressen. Richtig so!

----------------------------------------

----------------------------------------

Für Pietro Lombardi könnte es aktuell also nicht besser laufen. So gut sogar, dass ihm neulich die große Ehre zuteil wurde, die heiligen Räume in Dieter Bohlens Villa in Tötensen bei Hamburg besuchen zu dürfen. Was er dort entdeckt hatte, liest du hier >>>

------------------------------

