Nach Funkstille: Pietro Lombardi zum ersten Mal nach Trennung gesichtet

Wo ist Pietro? Nach dem überraschenden Liebes-Aus mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) war Pietro Lombardi (33) wie vom Erdboden verschluckt. Keine Fotos, keine Insta-Storys, keine öffentlichen Worte. Absolute Funkstille. Doch jetzt zeigt er sich endlich wieder, und das mitten im Shopping-Trubel auf der Düsseldorfer Kö.

Fotos, die RTL vorliegen, zeigen den Sänger entspannt in der Herrenabteilung von Zara. Kein Versteckspiel, kein hektisches Davonlaufen. Stattdessen schlenderte Pietro ganz locker durch die Reihen, probierte Klamotten und verließ den Laden mit einer gut gefüllten Tüte. Ein kleiner City-Bummel, der fast so wirkt, als sei alles wie immer.

Pietro Lombardi: Erstes Lebenszeichen nach Trennung

Dabei war die Trennung erst wenige Tage zuvor bekannt geworden. Am Sonntag (17. August) machte Laura den Schlussstrich auf Instagram öffentlich: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen.“ Mehr Details gab es nicht und soll es auch nicht geben. Aus Respekt vor den Kindern baten beide um Zurückhaltung.

Für Fans dürfte die Nachricht ein Schock gewesen sein. Schließlich galten Pietro und Laura als Traumpaar der deutschen Popwelt. 2022 verlobten sie sich, 2023 kam Sohn Leano zur Welt. Immer wieder zeigten sich die beiden verliebt in Social Media. Jetzt scheint das Aus allerdings endgültig. Und wie geht’s Pietro? Nach außen wirkt er gefasst. Kein Drama, keine öffentliche Abrechnung.

Stattdessen muss die Show weitergehen. Am Samstag (23. August) steht der Ex-DSDS-Sieger nämlich wieder auf der Bühne in Bad Elster. Sein erster Auftritt nach der Trennung.