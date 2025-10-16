Eitel? Deshalb hält Pietro Lombardi immer seine Hand vors Gesicht

Er ist einer der bekanntesten Sänger Deutschlands und einer, der sich selbst nie zu ernst nimmt: Pietro Lombardi. Seit seinem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ gehört der 33-Jährige fest zur deutschen Popwelt. Millionen Fans folgen ihm auf Instagram, wo er regelmäßig private Einblicke gibt und natürlich jede Menge Selfies zeigt. Doch ein Detail fällt dabei immer wieder auf: Pietro Lombardi posiert fast immer mit der Hand vorm Kinn.

Jetzt hat der Sänger verraten, warum er das wirklich tut.

Pietro Lombardi: „Ich habe analysiert, warum ich immer so mache“

Cooler Blick, Hand am Kinn – so zeigt sich Pietro in fast jeder Instagram-Story. Viele hielten das bislang für eine einstudierte Pose oder ein Stilmittel seiner Social-Media-Präsenz. Doch weit gefehlt. In einem neuen Instagram-Video erklärt Pietro Lombardi: „Ihr fragt ja immer: ‚Warum mache ich immer die Hand vors Gesicht?’“ Und liefert die überraschende Antwort gleich hinterher.

„Ich habe analysiert, warum ich immer so mache“, sagt er ehrlich. „Ich glaube, es liegt daran, dass man mein Doppelkinn nicht so sieht.“ Damit zeigt sich der Sänger von seiner charmant selbstironischen Seite. Statt auf perfekte Inszenierung setzt er auf Offenheit und seine Fans lieben ihn genau dafür.

Pietro Lombardi über Eitelkeit und Ehrlichkeit

Ein bisschen eitel? Vielleicht. Aber Pietro Lombardi bleibt dabei sympathisch ehrlich. Ob mit oder ohne Doppelkinn – seine Follower feiern ihn für seine Natürlichkeit. Und auf der Bühne fällt das ohnehin niemandem auf: Pietro Lombardi füllt mittlerweile große Hallen und sorgt mit seiner Musik für ausgelassene Stimmung.

++ auch interessant: Laura Maria Rypa zeigt: SO verarbeitet sie die Trennung ++

Doch nicht nur in Sachen Posen überrascht der Sänger. Auch seine Haltung zu Alkohol sorgt regelmäßig für Staunen. Obwohl Pietro Lombardi gemeinsam mit Schlagersängerin Isi Glück den Party-Hit „OMG (Ober Malle Geil)“ landete, trinkt er selbst keinen Tropfen. Statt Partys zieht er Zeit mit seiner Familie vor – ganz bodenständig eben.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Damit beweist der Sänger einmal mehr, dass er voller Überraschungen steckt. Und vielleicht ist es genau das, was ihn so beliebt macht – ein Star, der echt bleibt, selbst wenn’s ums Doppelkinn geht.