Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa – es ist nicht das erste Mal

Damit hat wohl niemand gerechnet! Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) gehen nun offiziell getrennte Wege. Die Influencerin verkündete das überraschende Liebes-Aus am Sonntag (17. August) via Instagram. Ihre Beziehung war dabei stets von Höhen und Tiefen geprägt – wir blicken zurück.

Die Lovestory begann 2020 auf Mallorca. Laura wurde für ein Video zu Pietros Song „Cinderella“ vorgeschlagen. „DSDS“-Sieger Pietro Lombardi wollte sie unbedingt kennenlernen und lud sie auf die Balearen ein. Wenige Monate später stellte Pietro Lombardi sie offiziell als seine Partnerin vor. Doch das erste Liebes-Aus ließ nicht lange auf sich warten.

Pietro Lombardi: Liebe mit vielen Wendungen

Pietro gab nur einen Monat später die Trennung von Laura bekannt. Anfangs trennten sich Pietro und Laura laut seinem Podcast sogar sechsmal. Dennoch fanden sie immer wieder zueinander. Im Juni 2022 wagten sie offiziell eine zweite Chance. Im Oktober folgte der Antrag, doch die Hochzeit verzögerte sich. Im Januar 2023 wurde ihr Sohn Leano Romeo geboren.

Sie kauften ihr erstes gemeinsames Haus und renovierten es aufwendig. Im Dezember 2023 schockte ein kryptischer Post von Laura erneut die Fans. Kurz darauf verkündeten sie die zweite Schwangerschaft: Baby Amelio Elija wurde im August 2024 geboren. Pietro Lombardi und Laura zeigten sich trotz aller Turbulenzen weiterhin verbunden.

Pietro Lombardi teilte noch Knutsch-Foto

Im Oktober 2024 kam es in Pietros Kölner Villa zu einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt. Die Ermittlungen gegen Pietro Lombardi wurden jedoch im Januar 2025 eingestellt, wie damals gegenüber RTL bestätigt wurde. Im Mai erklärte Pietro in einer Instagram-Runde, dass sie bald heiraten wollen. Im Juni postete er das letzte gemeinsame Knutsch-Foto mit Laura.

In dem Post schrieb Pietro Lombardi: „Dieses Jahr bringt so viele schöne Veränderungen: Bald ziehen wir in unser neues gemeinsames Zuhause und pünktlich zum Geburtstag gab es für Laura und mich noch Familienzuwachs. Wir freuen uns riesig auf alles, was kommt.“ Doch nun scheint endgültig alles aus und vorbei zu sein.

