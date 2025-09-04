Pietro Lombardis erster Auftritt nach Trennung – „Job muss weitergehen“

Es war wohl die meistdiskutierte Trennung der letzten Wochen: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa überraschten ihre Fans mit dem Beziehungsaus. Nun lässt sich der ehemalige DSDS-Sieger erstmals nach der Trennung wieder auf einem roten Teppich blicken und verrät, wie es ihm nach dieser großen Veränderung geht.

Pietro Lombardi auf rotem Teppich

Bei der Premierenfeier zur zweiten Staffel der RTL2-Show „Love Island VIP” ist auch Pietro Lombardi am Start. Schließlich hat er den diesjährigen Titelsong namens „Fuego“ eingesungen. Es ist seiner erster Auftritt auf einer Veranstaltung nach der Trennung von Laura.

Gegenüber „Bild“ spricht er nun über seinen aktuellen Gemütszustand. „Es geht mir gut. Der Job muss ja weitergehen. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Auftritt“, so der 33-Jährige. Statt genervt zu reagieren, zeigt Pietro Lombardi sich verständnisvoll, dass sich die Öffentlichkeit gerade jetzt für sein Privatleben interessiert.

„Am Ende ist es der Job von Journalisten, Fragen zu stellen. Ich bin 16 Jahre in dem Business. Alles gut. Meine Familie bleibt das Wichtigste für mich, aber ich habe gelernt, dass ich bestimmte Dinge privat halte“, stellt der 33-Jährige klar.