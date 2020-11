Pietro Lombardi: Ex-Freundin Laura bricht in Tränen aus – „War einfach das beste, getrennte Wege zu gehen“

Erst vor wenigen Wochen hatten die beiden ihre Liebe offiziell gemacht - jetzt ist schon wieder Schluss!

Pietro Lombardi und Laura Maria Ripa haben sich getrennt. Das verkündete der Sänger auf seinem Instagram-Profil.

Jetzt meldet sich auch Pietros Ex Laura zu Wort. In einer Instagram-Story erklärt sie unter Tränen, wieso die Beziehung zu Pietro Lombardi gescheitert ist.

+++ Pietro Lombardi gibt Trennung von Laura bekannt – der traurige Grund +++

Pietro Lombardi: Jetzt spricht Laura über die Trennung

Wochenlang versorgten Pietro Lombardi und Laura ihre Follower mit Bildern und Einblicken ihrer Beziehung. Doch nun ist alles aus. Der DSDS-Sieger gab bereits bekannt, dass das Paar zukünftig getrennte Wege gehe.

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Er gewann im Jahr 2011 die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

„Ich wollte euch nur sagen, Laura und ich sind kein Paar mehr. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, das zu beenden“, teilte er seinen Followern auf Instagram mit.

Pietro Lombardi und Laura gehen in Zukunft getrennte Wege. Jetzt sprechen beide über den Trennungsgrund. Foto: imago images / Revierfoto

Wenige Tage nach der Trennung meldet sich nun auch Laura bei ihren Followern. In einer Instagram-Story erklärt sie den Trennungsgrund: „Es ist keine einfache Entscheidung gewesen, wirklich. Aber man lernt den Menschen mit der Zeit kennen, man lernt die Macken kennen, man lernt die positiven Seiten kennen, aber wir haben einfach gemerkt, wir beide sind einfach zu verschieden, und deswegen war es einfach das beste, getrennte Wege zu gehen“, verkündet sie unter Tränen.

Laura versorgt ihre Follower weiterhin mit Bildern und scheint zuversichtlich für die Zukunft: „I just find myself happy with the simple things. Appreciating the blessings God gave me“ schreibt sie unter ihren Instagram-Post.

Trotz der Trennung finden beide noch warme Worte füreinander. Pietro Lombardi nimmt Laura weiterhin in Schutz und bittet darum, auch weiterhin nicht schlecht über sie zu sprechen. Die Beziehung habe nie etwas mit Pietros Bekanntheitsgrad zu tun gehabt. Auch Laura hat Worte der Versöhnlichkeit: „Pietro ist ein herzensguter Mensch und ich bin ihm wirklich dankbar für alles“.

Schon vor dem Liebes-Aus löschte Pietro Lombardi plötzlich ein Pärchenfoto mit Laura. Was es damit auf sich hat, liest du hier.

