Erstes Wiedersehen von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa – der Grund ist wichtig

Ihre turbulente Beziehung ist nun endgültig vorbei. Doch Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa verbindet mehr als die Liebe: ihre beiden Kinder. Für die Söhne wollen sie weiterhin Verantwortung übernehmen und trotz Trennung als Eltern präsent bleiben.

Am Freitag (22. August) teilte Laura ein Foto auf Instagram. Darauf hält sie Amelio und Leano im Arm, beide stammen aus ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi. Anlass war Amelios erster Geburtstag, ein Tag voller Emotionen für die ganze Familie.

Pietro Lombardi feiert Geburtstag mit seinem Sohn

Bild erfuhr, dass Pietro Lombardi an diesem besonderen Tag dabei war. Er erschien am Nachmittag, blieb einige Stunden und feierte mit Lauras Familie. Zwischen den Ex-Partnern herrschte offenbar trotz Trennung ein neutrales Miteinander, dem Wohl der Kinder zuliebe. Doch laut Informationen kam er ohne Geschenk.

Die siebte Trennung der Verlobten ist erst wenige Tage alt. Pietro Lombardi verließ daraufhin das gemeinsame Haus in Köln. Laura wusste nicht, wo er sich aufhielt. Beide gingen nach erneutem Streit getrennte Wege, diesmal scheinbar endgültig.

Alles aus zwischen Pietro und Laura

Nach Angaben der Zeitung kam es vor dem Aus mehrfach zu heftigen Auseinandersetzungen. Laura fühlte sich alleingelassen: mit Kindern, Haustieren, Haushalt und Hausbau. Für sie stand am Freitag dennoch einzig das Glück der Söhne im Mittelpunkt.

Auf Instagram schrieb sie liebevolle Worte für Amelio: „Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz!“ Anschließend betonte sie: „Wir alle lieben dich über alles und sind so unendlich stolz auf dich.“ Damit meinte sie offenbar auch Pietro Lombardi.

Eigentlich hatten beide geplant, bald gemeinsam in ein neues Zuhause zu ziehen. Schon Mitte September müssen sie das bisherige Haus räumen. Doch auch hier soll es Unstimmigkeiten gegeben haben. Laura wirft Pietro Lombardi vor, sich kaum an den Umzugsarbeiten zu beteiligen, da er beruflich stark eingespannt ist.

