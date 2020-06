Pietro Lombardi: Traurige Worte zu Alessios Geburtstag – „Wäre schön, wenn...“

View this post on Instagram

Mein Puppelino 🐯 ich wünsche dir zu deinem Geburtstag nur das allerbeste dieser Welt 🌍 Jedes Jahr an diesem Tag danke ich dem lieben Gott dafür das er dir vor 5 Jahren einen Schutzengel schenkte . Ich bin so stolz auf dich mein kleiner Kämpfer .. auf das was du heute schon bist . Ein junger Mann der so viel Liebe und Positive Energie in sich trägt . Du lachst immer , selbst wenn du fällst . Du teilst gerne , und das sogar deine Lieblingsgummibärchen . Hast Humor , sodass man dich einfach nur lieben kann . Du bist tapfer und stark , wie ich es niemals sein werde . Du hast die reinste Seele und das schönste funkeln in den Augen. Wenn du mich lieb hältst ,dich an mich kuschelst und ich dein kleines starkes Herzchen schlagen spüre dann weiß ich das es keine Hürde gibt die du nicht bewältigen wirst . Du bist wunderbar mein schatz und ich liebe dich unendlich ❤️ Egal wohin .. ich werde mit dir gehen und dir den Rücken stärken . MAMA ❤️