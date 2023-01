Pietro Lombardi mit ehrlichen Worten – „Es ist wirklich hart“

Pietro Lombardi kann am Silvesterabend auf ein besonderes Jahr zurückblicken!

Der 30-Jährige hat Freundin Laura an seiner Seite, beide erwarten ein gemeinsames Kind und seine Tour in diesem Jahr war ein voller Erfolg. Doch für selbstverständlich nimmt Pietro Lombardi sein Glück nicht. Das wird einmal mehr deutlich, als er in seiner Instagram-Story 2022 Revue passieren lässt.

Pietro Lombardi freut sich über „unglaubliches Jahr“

Für den 30-Jährigen war es ein „unglaubliches Jahr“. Sowohl privat als auch karrieretechnisch. Und deshalb wollte sich der Sänger am Silvesterabend die Zeit nehmen, auch seinen Fans Danke zu sagen. „Diese Treue, die ich habe, das ist unglaublich“, sagt er in seiner Instagram-Story.

„Mich gibt es nicht seit einem Jahr und es ist wirklich hart, in dem Business zu bestehen, und mit euch habe ich es so lange geschafft“, macht der 30-Jährige deutlich. Seit 2011 mischt Pietro Lombardi nun im Showbusiness mit. Angefangen hat seine Karriere bei DSDS – heute füllt er die größten Hallen in Deutschland.

Pietro Lombardi: „Habe alles, was ich brauche“

Erst im März 2022 hat sich der Sänger einen seiner größten musikalischen Träume erfüllt. Vor knapp 12.500 Zuschauern hat er ein Konzert seiner Tour in der Kölner Lanxess Arena gespielt. Ein Moment, den er nicht so schnell vergessen wird – und ein Erfolg, für den er hart gearbeitet hat und der für den Sänger selbst alles andere als selbstverständlich ist. „Ohne euch wäre das niemals möglich“, sagt der 30-Jährige.

Doch nicht nur karrieretechnisch lief es 2022 gut für Pietro Lombardi. Auch privat scheint sein Glück perfekt! Denn er und Laura erwarten ihr gemeinsames Kind. „Es ist das schönste Gefühl, denn ich liebe es, Papa zu sein“, betont der 30-Jährige. „Ich habe alles, was ich brauche.“ Dann kann 2023 ja kommen!