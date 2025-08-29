Jetzt ist es offiziell! Pietro Lombardi lüftet „Love Island“-Geheimnis

Privat steckt Pietro Lombardi in einer tiefen Krise – seit Kurzem ist Schluss mit Laura Maria Rypa, der Mutter seiner beiden Söhne Leano und Amelio. Eigentlich wollten die beiden heiraten, doch nun ist die Liebe zerbrochen – es ist bereits das 7. Mal! Doch seinen Herzschmerz lässt sich der Sänger auf Social Media nicht ansehen.

Für Liebeskummer hat der 33-Jährige auch gar keine Zeit, denn beruflich läuft es scheinbar bestens. Während Pietro Lombardi gerade einen Auftritt nach dem anderen hat, spielt der Musiker nun auch eine große Rolle rund um die bevorstehende 2. Staffel von „Love Island VIP“.

Pietro Lombardi liefert Song für „Love Island VIP“

Bereits in seiner Instagram-Story kündigte Pietro Lombardi vor wenigen Tagen an, dass er Neuigkeiten zu verkünden habe – und zwar im Zusammenhang mit „Love Island VIP“. Zu dem Zeitpunkt war der DSDS-Gewinner frisch getrennt und manch einer vermutete vielleicht sogar, dass er in der Kuppelshow bereits eine neue große Liebe suchen würde. Doch um die Gerüchteküche gar nicht erst losbrodeln zu lassen, klärte Pietro Lombardi direkt auf, dass er kein Kandidat der Staffel sei.

Am Freitag (29. August) lüftete RTLZwei dann das Geheimnis. „Heiße Beats, heiße Flirts! Pietro Lombardi liefert mit „Fuego“ den offiziellen Song zu unserer neuen Staffel!“ Der Sänger nutzt also das Format, um einen neuen Song populär zu machen. Doch das ist noch nicht alles, denn Pietro schaut höchstpersönlich in der Villa bei den Singles vorbei und performt sein Lied live vor den Insulanern. Ab dem 5. September ist „Fuego“ dann auch im Handel erhältlich.

Ob die prominenten Singles bei dem Beat gleich schneller zueinander finden werden? Unter den Kandidaten ist mit Filip Pavlovic unter anderem ein waschechter Dschungelkönig dabei. Hoffentlich verbrennt er sich nicht die Finger an den „Too Hot To Handle“-Stars Jeje Lopes und Joena Steilen. Ob Ex-„Make Love, Fake Love“-Sieger Maurice Spada dieses Mal mit offenen Karten spielen wird? All das findest du ab dem 4. September auf RTL+ und ab dem 11. September um 20.15 Uhr bei RTLZwei heraus.