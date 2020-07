Pietro Lombardi dropt neuen Song und die Fans rasten aus – „Einfach...“

Neue Musik von Pietro Lombardi!

Der Sänger hat am Freitag seinen neuen Song „Cinderella“ gedropt. Die Fans von Pietro Lombardi rasten aus.

Pietro Lombardi bringt neuen Song raus – DAS sagen die Fans

Lange haben die Fans gewartet, jetzt ist er endlich da, der neue Sommerhit von Pietro Lombardi. Am 17. Juli war der Release-Day, den Song gibt es nun überall zu hören. Freudig verkündete der Sänger auf Instagram: „CINDERELLA OUT NOW! Ab jetzt überall erhältlich, lasst uns alles geben, streamt auf Dauerschleife. Liebe euch.“ Dazu gab’s einen Ausschnitt vom neuen Song und dem Musikvideo.

Schon in den vergangenen Jahren hat der 28-Jährige zahlreiche erfolgreiche Sommerhits an den Start gebracht. „Phänomenal“ erreichte 2018 in Deutschland sogar Gold-Status, aber auch „Macarena“ und „Bella Donna“ hielten sich 2019 lange in den Charts.

------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Zuletzt brachte Pietro Lombardi den Song 'Kämpferherz' für seinen Sohn Alessio raus

Der war mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen

-----------------------------

Und wie klingt der neue Pietro-Song? Kritiker würden sagen „Cinderella“ ist nur ein Abklatsch der letzten Songs. Klar, der Sound ist ähnlich und Thema sind auch wieder Frauen und die Liebe, aber…

…den Fans gefällt der Pietro-Sound!

Fans sind einfach nur begeistert

Das Feedback von den Anhängern ist durchweg positiv. Alle freuen sich über die neue Musik ihres Stars. Wir haben dir ein paar Kommentare rausgesucht:

„Einfach der Hammer!“

„Mega Stimme“

„Starker Song bro“

„Mal wieder ein Ohrwurm“

„Erst mal in Dauerschleife anmachen“

„Neuer Lieblingssong“

„Sommerhit 2020"

In den iTunes Download Charts schoss der Song innerhalb weniger Stunden schon auf Platz eins. Kein Wunder! Zahlreiche Künstler unterstützten Pietro Lombardi und teilten den Song in ihrer Instagram-Story.

------------------------------

------------------------------

Videodreh auf Mallorca

Für den Video-Dreh ist Pietro Lombardi extra auf die Sonnen-Insel Mallorca geflogen. Dort arbeitete er mit seinem Kollegen an einem coolen Clip für seinen neuen Song "Cinderella".

Dort logierten die beiden in einer Luxus-Villa, die selbst den Sänger aus den Socken haute. Mehr dazu hier! (fs)