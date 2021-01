Pietro Lombardi: Entlarvendes Sex-Geständnis – „Ihr seid ja richtig pervers“

Intime Sex-Beichte von Pietro Lombardi! Der Sänger lässt es sich ja bekanntlich nicht nehmen, mit seinen Fans gelegentlich eine nette Frage-Antwort-Runde zu spielen.

Jetzt allerdings ist es Pietro Lombardi fast schon zu viel des Guten. Der Grund: Seine Instagram-Follower stellen ihm ausschließlich intime Fragen. Beantworten tut der ehemalige DSDS-Juror sie aber dennoch.

Pietro Lombardi: Krasses Sex-Geständnis – „Richtig pervers“

Mit diesen Worten wendet sich Pietro Lombardi an seine Fangemeinde: „Ihr seid richtige Schlawiner. Wenn man euch fragt, ihr dürft private Fragen stellen, geht es nur um Sex, wie groß ist was, mit wem machst du das – Team Lombardi: Ihr seid ja richtig pervers. Was ist mit euch los? Ich habe euch richtig unterschätzt.“

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

----------------------------------------

Warum er geradezu überrascht ist? Weil ihm tatsächlich diese Frage gestellt wurde: „Wann hattest du das letzte Mal Sex?“ Immerhin antwortet der 28-Jährige darauf. Pietro: „Denke, eine Woche her ungefähr.“ So so, dann lässt Pietro seit seiner Trennung von Influencerin Laura Maria Rypa also nichts anbrennen.

Pietro Lombardi macht ein ehrliches Geständnis auf Instagram. Foto: imago images / Karina Hessland

Pietro Lombardi: Auf dieses Körperteil steht er bei Frauen

Schließlich muss der Sänger auch noch eine weitere Frage zum Thema Frauen beantworten, und zwar, ob er auf Hintern oder Brüste steht. Auch hier versucht der Ex von Sarah Lombardi möglichst ehrlich zu sein. Er steht nämlich am meisten aufs Herz. Wie süß! „Und ich persönlich finde schöne Brüste besser als ein guter Arsch. Also Hinterteil juckt mich nicht so wirklich, aber wenn er gut ist, auch gut“, schiebt Pietro hinterher.

----------------------------------------

----------------------------------------

Am Ende resümiert er noch mal die ganze Instagram-Frage-Runde seiner Fans, kann es immer noch nicht glauben, wie sie ticken. „Da sagt man immer, Pietro hat die anständigsten Fans. Das glaub ich auch. Aber wenn man den Goldknopf drückt, dann geben sie richtig Gas. Also die Fragen waren schon krass!“

Da darf man tatsächlich gespannt sein, was Pietro Lombardi beim nächsten Mal alles beantworten muss… (jhe)