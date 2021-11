Pietro Lombardi platzt der Kragen – „Hat mich schockiert“

Pietro Lombardi ist sauer. Und zwar so richtig.

Grund dafür sind die Szenen, die sich am Donnerstag in Köln abgespielt haben. Tausende haben dicht an dicht Karneval gefeiert. Ein Anblick, der bei Pietro Lombardi angesichts der Corona-Lage für Fassungslosigkeit sorgt. Zurückhalten möchte er sich nicht mehr. Deshalb hat er seinem Ärger in einem Video freien Lauf gelassen.

Pietro Lombardi platzt wegen dieser Bilder der Kragen

Dicht an dicht stehen Tausende Karnevalfans in Köln und zählen lautstark die Sekunden runter, um die fünfte Jahreszeit offiziell einzuläuten. Eigentlich ein ganz normaler Anblick, wäre da nicht die Coronapandemie. Die Zahlen steigen wieder, die Lage spitzt sich zu. Ein Grund, weshalb Pietro Lombardi sich beim Anblick der Bilder und Videos nicht zurückhalten kann.

Sänger Pietro Lombardi ist der Kragen geplatzt. In einem Video hat er seinem Ärger freuen Lauf gelassen. Foto: IMAGO / Karina Hessland

------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

am 25.11.2021 startet seine Wintertour in Dortmund

----------------------------

+++Pietro Lombardi reagiert sofort, als sich DIESE RTL-Schönheit oben ohne zeigt+++

„Was gestern passiert ist, hat mich schockiert. Die Bilder haben mich schockiert“, erklärt der Sänger. Er respektiere zwar jeden, der Karnevalfan ist und gerne feiert, aber angesichts der Situation finde er das schlichtweg „verantwortungslos und egoistisch“. Auch, wenn der Sessionsauftakt unter 2G gefeiert wurde, macht sich Pietro Lombardi Sorgen – und ist wütend.

Pietro Lombardi: „Es interessiert euch einfach nicht“

„Das geht nicht. Es gibt Menschen da draußen, die verlieren alles, was sie sich jahrelang aufgebaut haben, ihre Existenz, die haben dafür hart gearbeitet“, erzählt er im Video. „Und es interessiert euch einfach nicht. Ihr macht weiter eure Party und schaut weiter zu“. Für den Musiker scheint klar, was als nächstes kommt: „Die Zahlen gehen hoch und Menschen, die sich an alles halten, müssen drunter leiden.“

Dazu zählt Pietro Lombardi auch seinen Sohn Alessio. Er wurde dieses Jahr eingeschult. Dabei sein durften aber nur Pietro und Sarah. „Alle anderen durften diesen Tag, der nur einmal ist, nicht miterleben“, sagt der 29-Jährige. Da wird drauf geachtet, aber richtig mit Maßnahmen, aber hier? Darf gefeiert werden bis zum bitteren Ende.“

Pietro Lombardi mit eindringlichem Appell

Er appelliert an die Behörden und die Polizei, genauer hinzuschauen. Und er appelliert auch an alle anderen. „Seid nicht so egoistisch. Lasst uns doch ein Team sein.“

----------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

---------------------------------

Für sein Video bekommt Pietro Lombardi nicht nur von seinen Fans viel Rückenwind. Es gibt auch prominente Unterstützer. „Absolut korrekt vom Vermieter auf den Punkt gebracht“, kommentiert Oliver Pocher. Lola Weipert meldet sich mit einem Herz zu Wort und Detlef Stefens ist „von ganzem Herzen deiner Meinung Bro.“

Alaaf! Heute als "Sexy Krankenschwester" auf der Zülpicher Straße, an Weihnachten als "Sexy Intubierte" in der Uniklinik! https://t.co/CGRUIjHFC9 — Jan Böhmermann (@janboehm) November 11, 2021

Auch Jan Böhmermann hat sich zum Karneval in Köln geäußert. Mehr dazu liest du hier >>> (abr)