Pietro Lombardi verrät schlüpfrige Details! DAS macht er nach dem Sex am liebsten

In Sachen Liebe läuft es für Pietro Lombardi zurzeit nicht so ganz rund. Umso verblüffender, dass der Sänger jetzt ziemlich pikante Einblicke in sein Privatleben gewährt.

In seiner Instagram-Story rief Pietro Lombardi seine Fans dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Neben Fragen zu seiner Karriere wurden ihm auch einige schlüpfrige Geheimnisse entlockt.

Der Sänger gibt seinen Fans ziemlich intime Einblicke in sein Liebesleben. Foto: imago images / Future Image

Pietro Lombardi: Das macht er am liebsten nach dem Sex

Einen seiner Follower interessierte es nämlich brennend, was der Sänger nach dem Sex am liebsten macht: „Nach dem Sex schlafen, essen oder kuscheln?“ Darauf folgte eine ziemlich detaillierte Beschreibung.

------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 gewann er die achte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)

In der Castingshow lernte Pietro Lombardi seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah geschieden

------------------

Pietro gibt ganz offen zu: „Ein Mix aus Kuscheln und Schlafen am besten. Aber erstmal fünf Minuten runterkommen.“ Mit dieser Ehrlichkeit hat wohl niemand gerechnet.

Mit so viel Ehrlichkeit hat der Pietros Fan wohl nicht gerechnet. Foto: Instagram/ pietrolombardi

Auch andere Fragen spielten auf sein Liebesleben an. Ein anderer Instagram-Nutzer wollte wissen, ob Pietro eine Frau an seiner Seite fehle. Auch hier ist seine Antwort ziemlich ungeschönt: „Ich möchte auf jeden Fall irgendwann die richtige Frau für mich finden, die mich so akzeptiert, wie ich bin. Eben nicht perfekt. Aber bevor ich eine Frau habe, die mich nicht bedingungslos liebt mit allen Macken und Fehlern, bleibe ich lieber allein“.

+++ Lena Gercke verrät süßes Baby-Geheimnis: ER wusste zuerst von ihrer Schwangerschaft – es ist nicht Freund Dustin +++

Schon in der letzten Woche zeigte sich Pietro seinen Fans gegenüber sehr emotional. In einem Beitrag teilte er ein Video von ihm und seinem Sohn Alessio. Darunter eine Liebeserklärung an das „PAPA SOHN TEAM“.

----------------

weitere News:

„Bares für Rares“ (ZDF): Darum musst du am Freitag auf deine Lieblings-Trödelshow verzichten

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Helene Fischer: Entscheidung gefallen – „Absolut auf mein Bauchgefühl verlassen“

Heidi Klum und die Männer: Jetzt entschuldigt sie sich bei Leni – „Nicht immer einfach, meine Tochter zu sein“

----------------

Die Trennung von seiner Freundin Laura ist noch nicht allzu lange her. Vielleicht ist der Sänger deswegen so gefühlsbetont. (neb)